Пока щедрый на фестивальные премьеры февраль не закончился, его надо хватать за хвост. AFISHA.TUT.BY по традиции выбрала главные премьеры (и мультик!), которые вы могли бы и не заметить в потоке российских комиксов и американских боевиков.

« Тони Эрдманн » Когда: с 23 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Ракета». О чем кино: Тони Эрдманн — и не герой вовсе. Это персонаж, которого придумал Винфред — вышедший на пенсию учитель музыки. Его дочь Инес — CEO в крупной компании, которую нанимают, когда нужно провести оптимизацию штата (переводя с корпоративного — уволить людей). Винфред решает сделать дочери сюрприз и едет из немецкой провинции в Бухарест, где она проводит командировку.

Почему смотрим: тяжеловесная на первый взгляд, трехчасовая немецкая трагикомедия выполнена с таким вниманием к зрителю, что отвлечься во время сеанса на часы или телефон не представляется возможным. И зритель отвечает взаимностью — рукоплещет Марен Аде и называет ее сенсацией года.

Фильм о рабстве в наглаженных блузах и приталенных пиджаках и о свободе в ростовом костюме йети и с накладными зубами. О близости и о том, как она подменяется и подавляется. О важности момента и о том, как редко мы бываем искренни сами с собой, что уж говорить об окружающих. О любви, наконец. Так талантливо обо всем перечисленном в Германии не снимали со времен, кажется, падения стены. А на постсоветском пространстве — со времен приставки «пост-».

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«Тони Эрдманна» рефлекторно хвалят за прекрасные диалоги, которые в реальности полны повседневных банальностей, — и сила фильма в том, что ему удается наполнить их эмоциями и смыслом", — Антон Долин, « Афиша Daily».

«Джеки »

Когда: с 23 февраля. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Беларусь», «Пионер», «Центральный», оба Silver Screen. О чем кино: Джеки дает интервью, где вспоминает день трагедии, свою жизнь в Белом доме и то, как в один миг все закончилось.

Почему смотрим: под руководством чилийца история первой леди США лишилась того пиетета и чрезмерного благоговения, которые могли проявиться, возьми камеру американец. Не последовало со стороны Ларраина ни тщательной исторической реконструкции, ни игры в детектива. Его внимание было сосредоточено на силе женщины, которая переживала горе под присмотром сотен камер. И этот взгляд вышел весьма отличным от того, что бы мы получили, скажем, ввяжись в проект какой-нибудь Том Хупер («Король говорит!», «Елизавета I», «Девушка из Дании»).

По Ларраину, главное достижение Джеки после смерти Кеннеди — отливка памятника супругу — в мифе о Камелоте и красивых людях, которые пили, пели и танцевали. И миф живет дальше — в красивой истории, о которой снимаются красивые фильмы. Живет он и в деталях гардероба новой первой леди Мелании Трамп.

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Что пишет мировая критика:

«На вопрос, какое дело ему, чилийцу, до трагедии Жаклин Кеннеди, чилийцу Пабло Ларраину есть что ответить с чистой совестью. Память президента Сальвадора Альенде и великого поэта Пабло Неруды он уже почтил („Вскрытие“, 2010; „Неруда“, 2016), моральный долг перед жертвами Пиночета исполнил, теперь можно обратиться к стране, как сказали бы наши иранские друзья, „большого сатаны“. Тем более что по большому счету и Альенде, и Джон Кеннеди пали жертвами одних и тех же сил», — Михаил Трофименков, « Коммерсант ».

«Что касается Портман, она заработала заслуженные аплодисменты и номинации за главную роль в фильме, который она в большей степени вытягивает на своих плечах», — Mark Kermode, The Guardian.

« Море в огне »

Когда: с 24 февраля. Где: «Центральный». О чем кино: Самуэле 12 лет. Он живет на острове посреди моря, ходит в школу, любит стрелять из рогатки и охотиться на птиц. Ему нравятся игры на суше, несмотря на то, что все вокруг живут одним морем, и тысячи мужчин, женщин и детей устремляются на его остров Лампедуза. Вот уже 20 лет этот остров служит символическими вратами в Европу, куда в поисках свободы и лучшей жизни спешат те, кто бежит от войн, дискриминации и социальных потрясений.

Почему смотрим: документальный фильм с десятком фестивальных наград за плечами. Актуальнейшая для Европы тема миграции здесь подана через поэтику созерцания глазами служащих береговой охраны. Тех самых, кто каждый день сталкивается с десятками прибывших в поисках лучшей доли на остров Лампедуза. С этими проблемами контрастирует размеренная жизнь острова и его обитателей, в которую со свежим морским ветром прибывают волны мигрантов. При этом, несмотря на документальную основу, «Море в огне» не пускается в социальные живописания и не пестрит лозунгами.

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Что пишет мировая критика:

«"Море в огне" совсем не похоже на стандартную социальную документалку, оно не силится себя объяснить и вообще никуда не торопится. Рози много раз признавался, что не слишком задумывается о различиях между документальным и художественным жанрами. Иногда и правда кажется, что смотришь искусно срежиссированный артхаусный фильм. Местами это невероятно красивое, поэтичное и полное неподдельного саспенса кино, в котором все — так уж вышло — происходит на самом деле", — Василий Миловидов, « Коммерсант».

«Зверопой »

Когда: с 23 февраля. Где: почти все кинотеатры Минска. О чем кино: Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все, как у людей.

Почему смотрим: на постере светится главный аргумент в пользу просмотра — «от создателей «Зверополиса». Того самого, который стал фильмом года по версии читателей TUT.BY, который вошел в список топ-250 по версии «Кинопоиска» и имеет рейтинг 8,1 по версии IMDb.

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Что пишет мировая критика:

«Идти на „Зверопой“ стоит не ради банального и предсказуемого сюжета, а ради многочисленных визуальных и словесных приколов (не всегда бородатых и порой весьма изобретательных), ради обаятельной компьютерной графики и ради заводных сцен, в которых забавные животные танцуют и исполняют хиты прошлого и настоящего», — Борис Иванов, Film.ru.

«Сравнения со „Зверополисом“ неизбежны. Но даже в этом случае „Зверопой“ чувствует себя уверенно», — The Telegraph.