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4 главные премьеры недели, которые мы рекомендуем к просмотру
Пока щедрый на фестивальные премьеры февраль не закончился, его надо хватать за хвост. AFISHA.TUT.BY по традиции выбрала главные премьеры (и мультик!), которые вы могли бы и не заметить в потоке российских комиксов и американских боевиков.
Почему смотрим: тяжеловесная на первый взгляд, трехчасовая немецкая трагикомедия выполнена с таким вниманием к зрителю, что отвлечься во время сеанса на часы или телефон не представляется возможным. И зритель отвечает взаимностью — рукоплещет Марен Аде и называет ее сенсацией года.
Фильм о рабстве в наглаженных блузах и приталенных пиджаках и о свободе в ростовом костюме йети и с накладными зубами. О близости и о том, как она подменяется и подавляется. О важности момента и о том, как редко мы бываем искренни сами с собой, что уж говорить об окружающих. О любви, наконец. Так талантливо обо всем перечисленном в Германии не снимали со времен, кажется, падения стены. А на постсоветском пространстве — со времен приставки «пост-».
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«Тони Эрдманна» рефлекторно хвалят за прекрасные диалоги, которые в реальности полны повседневных банальностей, — и сила фильма в том, что ему удается наполнить их эмоциями и смыслом", — Антон Долин, «
Почему смотрим: под руководством чилийца история первой леди США лишилась того пиетета и чрезмерного благоговения, которые могли проявиться, возьми камеру американец. Не последовало со стороны Ларраина ни тщательной исторической реконструкции, ни игры в детектива. Его внимание было сосредоточено на силе женщины, которая переживала горе под присмотром сотен камер. И этот взгляд вышел весьма отличным от того, что бы мы получили, скажем, ввяжись в проект какой-нибудь Том Хупер («Король говорит!», «Елизавета I», «Девушка из Дании»).
По Ларраину, главное достижение Джеки после смерти Кеннеди — отливка памятника супругу — в мифе о Камелоте и красивых людях, которые пили, пели и танцевали. И миф живет дальше — в красивой истории, о которой снимаются красивые фильмы. Живет он и в деталях гардероба новой первой леди Мелании Трамп.
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Что пишет мировая критика:
«На вопрос, какое дело ему, чилийцу, до трагедии Жаклин Кеннеди, чилийцу Пабло Ларраину есть что ответить с чистой совестью. Память президента Сальвадора Альенде и великого поэта Пабло Неруды он уже почтил („Вскрытие“, 2010; „Неруда“, 2016), моральный долг перед жертвами Пиночета исполнил, теперь можно обратиться к стране, как сказали бы наши иранские друзья, „большого сатаны“. Тем более что по большому счету и Альенде, и Джон Кеннеди пали жертвами одних и тех же сил», — Михаил Трофименков, «
«Что касается Портман, она заработала заслуженные аплодисменты и номинации за главную роль в фильме, который она в большей степени вытягивает на своих плечах», — Mark Kermode, The Guardian.
Почему смотрим: документальный фильм с десятком фестивальных наград за плечами. Актуальнейшая для Европы тема миграции здесь подана через поэтику созерцания глазами служащих береговой охраны. Тех самых, кто каждый день сталкивается с десятками прибывших в поисках лучшей доли на остров Лампедуза. С этими проблемами контрастирует размеренная жизнь острова и его обитателей, в которую со свежим морским ветром прибывают волны мигрантов. При этом, несмотря на документальную основу, «Море в огне» не пускается в социальные живописания и не пестрит лозунгами.
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Что пишет мировая критика:
«"Море в огне" совсем не похоже на стандартную социальную документалку, оно не силится себя объяснить и вообще никуда не торопится. Рози много раз признавался, что не слишком задумывается о различиях между документальным и художественным жанрами. Иногда и правда кажется, что смотришь искусно срежиссированный артхаусный фильм. Местами это невероятно красивое, поэтичное и полное неподдельного саспенса кино, в котором все — так уж вышло — происходит на самом деле", — Василий Миловидов, «
Почему смотрим: на постере светится главный аргумент в пользу просмотра — «от создателей «Зверополиса». Того самого, который стал фильмом года по версии читателей TUT.BY, который вошел в список топ-250 по версии «Кинопоиска» и имеет рейтинг 8,1 по версии IMDb.
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Что пишет мировая критика:
«Идти на „Зверопой“ стоит не ради банального и предсказуемого сюжета, а ради многочисленных визуальных и словесных приколов (не всегда бородатых и порой весьма изобретательных), ради обаятельной компьютерной графики и ради заводных сцен, в которых забавные животные танцуют и исполняют хиты прошлого и настоящего», — Борис Иванов,
«Сравнения со „Зверополисом“ неизбежны. Но даже в этом случае „Зверопой“ чувствует себя уверенно», — The Telegraph.
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AFISHA.TUT.BY по традиции выбрала главные премьеры (и мультик!), которые вы могли бы и не заметить в потоке российских комиксов и американских боевиков.
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