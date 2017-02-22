Директор по развитию историко-культурного комплекса "Линия Сталина" Михаил Метла на радио Sputnik Беларусь рассказал о праздничной атмосфере на "Линии Сталина" в День защитника Отечества.

"Полным ходом идет подготовка к празднованию Дня защитника Отечества на "Линии Сталина", оно состоится в субботу, 25 числа, начнется в 11 утра. Будет две военно-исторических реконструкции боев Великой Отечественной войны и предпремьера художественного фильма "Пес рыжий", который снимался с участием наших ребят на Линии Сталина ", — рассказал Метла.



© Sputnik / Виктор Толочко День памяти: неизвестные страницы Афганской войны

Военный фильм "Пес Рыжий" снят по книге "Рыжий солдат" Виктора Крюкова. События фильма происходят в 1941-1942 годах под Москвой. Картина рассказывает о так называемых противотанковых собаках, которые в военные годы смогли устранить сотни вражеских танков. Большая часть батальных сцен фильма снималась в историко-культурном комплексе "Линия Сталина".

Военный фильм о собаках — истребителях танков в годы Великой Отечественной войны уже показали в Волгограде, 23 февраля премьера состоится в Москве, в субботу 25 февраля фильм увидят белорусы — посетители "Линии Сталина". В широкий прокат картина выйдет в ноябре.

Михаил Метла также рассказал о личных ощущениях в праздничный день.

"Для нас это праздник, который мы переняли от наших дедов и отцов, это защита Родины, охрана ее границ. Не будь традиций, не будет, наверное, и нас. Такие праздники должны быть, их нельзя забывать. И войска должны быть всегда готовы для защиты независимости, жизни и здоровья граждан", — отметил Метла.

Беседу с директором по развитию историко-культурного комплекса "Линия Сталина" Михаилом Метлой в День защитника Отечества слушайте на радио Sputnik Беларусь.