В детский сад в очередной раз пришли фотографы. Но если раньше предлагали сделать снимки ребенка с новогодними подарками или на пони, то в этот раз четырехлеток предложили переодеть в военную форму и сфотографировать рядом с патефоном и фанерным чемоданчиком из прошлого века.



© Sputnik Михаил Фомичев Мужчины 23 февраля могут посетить Минский зоопарк бесплатно

И вот что это: элемент патриотического воспитания или модная стилизация? Думаю, ответа у авторов идеи нет. В любом случае глубоко сомневаюсь, что кто-то станет сейчас внятно — не затертыми лозунгами, а понятными словами — объяснять маленьким детям, в кого их переодели и что за истории стоят за фанерными чемоданчиками. И надо ли им объяснять это сейчас — в их 4 года…

С 23 февраля, на мой взгляд, дела обстоят приблизительно так же. Создается ощущение, что гуляют все: все офисы, предприятия и организации. Собираются за импровизированным по случаю столом, дамы поздравляют коллег-мужчин, предполагается, что защитников Отечества. Из года в год дарят носки, шампунь или тематический шоколад.

На первый взгляд, в этом, так же, как в стилизованных детских фотографиях, нет ничего плохого: все выглядит красиво и весело. Но смыслы смещаются: с сути на какие-то внешние и незначительные вещи.

Беда еще и в том, что эти внешние проявления забили суть так, что говорить о защитниках и этом празднике без риска скатиться в какую-нибудь пошлость становится практически невозможным. Все тонет в носочно-шоколадных ассоциациях.

В советские времена эта традиция — поздравлять всех мужчин 23-го февраля — имела под собой хоть какое-то основание. Праздник назывался День советской армии и военно-морского флота. И, соответственно, все, кто служил или планировал после школы "отдать долг Родине", имели право на порцию поздравительных слов в этот день.

С тех пор изменились и название праздника, и, предположу, отношение к службе в армии. Попытки избежать призыва — уже не частные истории, скорее тенденция. Но широкие празднования, несмотря ни на что, продолжаются… Хотя та самая смысловая связь между жизненным опытом мужчины и теми словами, которые он ждет 23 февраля, в большинстве случаев давно утрачена.

Для себе я решила относиться к 23-му февраля как к профессиональному празднику военных — тех, кто знает и, надеюсь, сумеет в случае чего действительно стать защитником. А я и сейчас воспринимаю День защитника Отечества таким же профессиональным праздником, как День медицинских работников или День химика.

Никому же в голову не приходит закатить сабантуй во всех офисах страны по случаю Дня строителя. А ведь могли бы — ну ждут же от всех без исключения мужчин построенного дома или, в крайнем случае, умения забить условный гвоздь.

Иными словами, нет, на мой взгляд, в этот день поводов для всенародных гуляний. Есть повод поздравить военных. Это их праздник, и они имеют на него право. Они имеют право на свой собственный день, не размытый в общих поздравлениях мальчиков в офисах и школах.

И вот если бы мне в детском саду предложили переодеть ребенка для фотографии в военную форму, рассказав при этом дочери попутно, что есть такая профессия, в чем ее смысл и суть, я бы и слова не сказала. Еще бы и поблагодарила за такую убедительную раннюю профориентацию.

С праздником!