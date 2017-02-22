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Опрос к 23 февраля: и тракторист, и учитель защищают родину
23.02.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Гендерный праздник или профессиональный? Накануне Дня защитника отечества Sputnik спросил минчан, кого поздравлять в этот день.
Из опрошенных в армии служили не все, но уверены, что в случае необходимости отсутствие навыка не помешает защитить родину. Люди в форме вовсе уверены, что каждый защищает ее на своем рабочем месте, так что в этот день рекомендовали поздравлять всех мужчин.
Что дарить, чтобы не быть банальным, и кого поздравить в первую очередь, Sputnik спросил у белорусов на улице.
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Большинство минчан уверено, что едва ли не каждого белоруса можно назвать защитником отечества – хотя бы потенциальным.
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