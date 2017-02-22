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Масленица на Sputnik: блины из ржаной муки
23.02.2017 07:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Блины из ржаной муки имеют весьма необычный вкус. Подавать такие блины можно в качестве дополнения к первым либо вторым блюдам или как бутербродную основу для слабосоленой рыбы, икры, сыра.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
Сначала подготовим специи. Высыпаем в сковороду кориандр и тмин, ставим на плиту, слегка прокаливаем специи, постоянно помешивая, чтобы раскрыть их аромат.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
Теперь займемся тестом. Берем 2 яйца и соль, вбиваем в пену, постепенно вводим кефир, продолжая взбивать на небольшой скорости миксером.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
За это время наши прокаленные специи уже остыли и теперь их нужно измельчить. Высыпаем специи в мраморную ступку и хорошенько растираем до состояния почти полного измельчения.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
Во взбитую массу постепенно вводим муку и продолжаем взбивать на небольшой скорости. Когда тесто достигнет однородного состояния, даем ему немного постоять, около получаса.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
Если тесто получилось слишком густое, можно добавить немного кипяченой воды. Осталось добавить два последних компонента. Добавляем в тесто измельченные специи и гашеную в уксусе соду. Аккуратно вымешиваем тесто, даем постоять минуты три.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
Выпекаем блины на разогретой и смазанной маслом сковороде по 20-25 секунд с каждой стороны. От ароматных специй вкус у блинов получается очень необычным.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины из ржаной муки
Подаем ржаные блины с слабосоленой рыбой и икрой. Приятного аппетита!
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