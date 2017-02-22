Блины из ржаной муки имеют весьма необычный вкус. Подавать такие блины можно в качестве дополнения к первым либо вторым блюдам или как бутербродную основу для слабосоленой рыбы, икры, сыра.

Нам понадобится:

Мука ржаная — 200 г

Кефир — 2 стакана

Яйцо — 2 шт.

Масло растительное — 1 ст.л.

Сода — 0,5 ч.л.

Кориандр в зернах — 1 ч.л.

Семена тмина — 1 ч.л.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

Сначала подготовим специи. Высыпаем в сковороду кориандр и тмин, ставим на плиту, слегка прокаливаем специи, постоянно помешивая, чтобы раскрыть их аромат.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

Теперь займемся тестом. Берем 2 яйца и соль, вбиваем в пену, постепенно вводим кефир, продолжая взбивать на небольшой скорости миксером.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

За это время наши прокаленные специи уже остыли и теперь их нужно измельчить. Высыпаем специи в мраморную ступку и хорошенько растираем до состояния почти полного измельчения.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

Во взбитую массу постепенно вводим муку и продолжаем взбивать на небольшой скорости. Когда тесто достигнет однородного состояния, даем ему немного постоять, около получаса.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

Если тесто получилось слишком густое, можно добавить немного кипяченой воды. Осталось добавить два последних компонента. Добавляем в тесто измельченные специи и гашеную в уксусе соду. Аккуратно вымешиваем тесто, даем постоять минуты три.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

Выпекаем блины на разогретой и смазанной маслом сковороде по 20-25 секунд с каждой стороны. От ароматных специй вкус у блинов получается очень необычным.



© Sputnik / Людмила Янковская Блины из ржаной муки

Подаем ржаные блины с слабосоленой рыбой и икрой. Приятного аппетита!