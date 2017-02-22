От каких стихийных бедствий можно защитить дома, что нужно знать о страховании животных и оформлении КАСКО. В проекте « На всякий случай » вместе с компанией « Промтрансинвест » разбираемся, на какие нюансы нужно обращать внимание, когда подписываешь договор страхования.

Сегодня заместитель начальника отдела страхования Олег Балбуцкий рассказывает об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Особенно это будет полезно тем, кто только что купил машину или подумывает это сделать в ближайшее время.

Что за зверь такой — ОСАГО? «Автогражданка», она же ОСАГО, — это один из обязательных для всех участников дорожного движения видов страховки. Почему обязательный? Ни стаж, ни аккуратность, ни «вызубренные» ПДД не могут уберечь водителя от аварии. Пешеход выбежал на дорогу, не поделили полосы, потерял управление и снес знак — случается всякое. Испортил — заплати за ущерб. Однако стоимость поврежденного имущества может достигать невероятных сумм, и выплаты из собственного кошелька, если, конечно, деньги найдутся, сильно ударят по бюджету виновника ДТП. Поэтому-то и необходима «автогражданка». Она гарант того, что интересы потерпевшей стороны не пострадают. Страховая возьмет на себя расходы по ремонту пострадавшего авто (автомобилей, если он был не один; светофоров, витрин и прочего) и лечению потерпевших.

Какие машины нужно страховать? Если вы не знаете, оформлять «автогражданку» или нет, ответьте себе на два вопроса: подлежит ли моя машина государственной регистрации и будет ли она ездить по дорогам страны? Если оба ответа положительные, то вам прямо в страховую. Грузовые, легковые, грузопассажирские автомобили, тягачи, общественный транспорт, мотоциклы, квадроциклы, тракторы, погрузчики, прицепы, шасси… И это далеко не весь перечень. Не нужно страховать разве что выставочные образцы и велосипеды.

Нужно ли оформлять страховку, если я вожу чужую машину? Если она уже застрахована, то нет. Собственник автомобиля и страхователь — это не обязательно одно и то же лицо. Например, документы на автомобиль оформлены на супруга, а ездит жена. Она может оформить страховку на себя, без присутствия фактического хозяина машины, предъявив оригинал техпаспорта. Однако в заявление на получение полиса фамилию собственника обязательно впишут. Хоть и страхуется «ответственность», договор привязан к конкретному транспортному средству. Например, если кто-то за рулем вашего авто попадет в аварию, будет ее виновником и скроется с места ДТП, то страховая выплатит компенсацию пострадавшей стороне, а позднее будет взыскивать эти средства с вас. Помните об этом, когда даете кому-нибудь ключи от своей машины или сами садитесь за руль чужого авто.

Сколько стоит такая страховка? Единой цены нет. Она складывается из многих факторов: тип страхуемого авто, объем двигателя, сроки страхования, место регистрации владельца, его возраст, стаж вождения. Для примера возьмем стоимость первого простого договора страхования для минчанина старше 25 лет со стажем вождения более 2 лет. У него легковой автомобиль с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 литра. Он не попадал в аварии. Страховой взнос составит 44,10 евро за год. К этой сумме страховой агент при заключении договора может применить скидки или «надбавки за аварийность». Что это значит? Полис ОСАГО действует максимум один год. То есть каждый год страхователь заново подписывает документы. Компания оценивает результаты предыдущих договоров: чем больше лет клиент аккуратно ездил, не становился виновником ДТП, тем больше процент дисконта. Обычно он варьируется от 10% до 50%. Захотите сменить страховую, накопленные скидки сохранятся. Но и надбавки тоже последуют за вами к новому агенту. Если вы стали виновником аварии, замести следы и сэкономить не получится — у страховых, работающих с ОСАГО, общая база зарегистрированных транспортных средств.

Сколько могут выплатить по страховке и в какой валюте делают взносы? Лимитов два, по 10 тысяч евро каждый: причинение вреда жизни и здоровью и причинение вреда имуществу. Если говорить просто, максимальная сумма, которую может получить пострадавший в ДТП, это 20 тысяч евро — половина на ремонт машины, вторая половина — на восстановление здоровья. Хоть взносы и рассчитываются в евро, оплачивают их только в белорусских рублях по курсу Национального банка. Можно внести всю сумму сразу либо оплачивать в рассрочку двумя платежами: 50% — при заключении договора, остальное — не позднее следующих шести месяцев.

А что делать потерпевшему, если ущерб больше лимита? Для таких случаев и существует КАСКО. 10 тысяч евро выплатит страховая виновника ДТП по "автогражданке", остальное — компания потерпевшего по КАСКО. Это рациональный путь решения проблемы. Если КАСКО нет, а виновник аварии не желает платить сам, то следует обратиться в суд.

А может ли что-то получить виновник ДТП по "автогражданке"? Может. Существует расширенный вариант «автогражданки» — комплексный ОСАГО. Страховой взнос по нему будет больше, зато в случае ДТП виновник может рассчитывать на оплату ремонта его автомобиля страховой компанией. Стандартный договор таких бонусов не подразумевает: потерпевшим — компенсация, виновнику — ничего. Кстати, моральный ущерб, упущенную выгоду, утрату товарной стоимости транспортного средства страховая не компенсирует. И не только по ОСАГО. Это правило касается любой страховки.

Кажется, что все очень просто. Въехал в крыло — и ничего не платишь? Конечно, есть исключения. Если виновник в момент ДТП был за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, страховая выплатит ущерб и выставит счет нерадивому водителю. Можно забыть о компенсации, если в действиях участников происшествия компетентные органы увидят умысел. Например, когда авария была подстроена, чтобы получить выплату. Каждый случай внимательно изучают, чтобы понять, страховой он или нет. Также компания однозначно не заплатит, если: участники крупной аварии не зафиксировали факт ДТП, не вызвали ГАИ. участники «мелкой» (до 400 евро) аварии не заполнили извещение о ДТП, европротокол , как говорят в народе, и не вызвали ГАИ. По-хорошему, в бардачке каждой машины должны лежать несколько бланков. Их можно взять у агента, когда оформляете договор ОСАГО, в офисе любой страховой компании, на заправках. Очень внимательно заполняйте извещение. Если в бланке обнаружатся ошибки или несоответствия установленному образцу — страховая выплатит компенсацию только после того, как участники ДТП исправят и переподпишут европротокол. в результате ДТП пострадали коллекционные или ювелирные изделия, произведения искусства, ценные бумаги, наличные деньги, документы;

ущерб причинен упавшим из соседней машины грузом, вылетевшим из-под колеса камнем, ковшом экскаватора на стройплощадке или любым другим механизмом, который занимается своей непосредственной работой (копает, ремонтирует, рассыпает песок), а не просто едет по дороге. Это самые «близкие» простому белорусу ситуации, при которых полис ОСАГО ничем не поможет своему владельцу. На самом же деле их больше. С перечнем всех нестраховых случаев можно ознакомиться в указе Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530.

Куда идти после ДТП? Потерпевший может обращаться как в страховую виновника, так и в свою, но обязательно не позднее 5 рабочих дней с момента ДТП. У него на руках уже должна быть справка из ГАИ или европротокол. Далее машину осмотрит специалист-оценщик. Только после этого компания выплатит деньги. Если же пострадавший хочет возместить ущерб, нанесенный здоровью, то ему нужно собрать все свои счета из больниц и медцентров, рецепты на лекарства, чеки и, конечно, справку из ГАИ. Компенсация в этом случае выплачивается только после лечения. Однако поставить страховую в известность, то есть написать заявление, следует как можно раньше — за те же 5 рабочих дней с момента ДТП. Конечно, случаи бывают разные. И потерпевший не всегда в состоянии добраться до офиса сразу после аварии. Если авария не обошлась без вызова ГАИ, то вы получите компенсацию за ремонт авто максимум через 20 рабочих дней после подачи заявления. Эти же сроки соблюдаются при выплатах за ущерб здоровью. С европротоколом быстрее — деньги «отправят» через 5 дней. Однако такие сроки работают только тогда, когда потерпевший сразу принес все документы, справки и чеки, оформленные без ошибок. Если по делу идет судебное разбирательство или по закону необходимо сделать дополнительные запросы в органы, сроки выплат смещаются.

Что будет, если не купить «автогражданку»? Страховой полис — это документ, без которого нельзя садиться за руль. Если вас остановят сотрудники ГАИ — вы получите штраф. В зависимости от обстоятельств — от 4 до 25 базовых. Могут временно забрать права, пока не привезете в ГАИ действующий документ. Партнер проекта:

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