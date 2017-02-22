Банки предлагают «бесплатные карточки», но из-за дополнительных условий в итоге за них все-таки нужно платить. FINANCE.TUT.BY посмотрел, возможно ли оформить карточку, которая действительно не потребует никаких финансовых вложений.

Мы проанализировали предложения с бесплатным оформлением, без дополнительных платежей за обслуживание и любых других выплат. При этом рассматривались только дебетовые карточки: в таблицу не включены кредитные и карты, привязанные к счету. Есть еще стандартные карты с бесплатным выпуском и обслуживанием, но по ним предусмотрен неснижаемый остаток.

Банк Тип карты Дополнительные условия Альфа-Банк А-Курс

Заказать Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета - в белорусских рублях и долларах. Выдаётся MasterCard World в BYN Виртуальная карта "ёCard"

Заказать Выдаётся бесплатно на 1 год, если у вас уже есть карта данного банка. Предназначена только для безналичных операций в интернете. Карта Alfa-life

Заказать Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц не превышают 150 рублей. Карта № 1

Заказать Нет платы за обслуживание, если расчёты картой за месяц составляют 300 рублей и больше. Беларусбанк Белкарт Действуют только на территории РБ Белкарт "Детская" Белкарт "Студенческая" Белинвестбанк Кобрендинговая карта «life:) Бонус» Бесплатно только для студентов, получающих стипендию с использованием платежных карточек в ОАО «Белинвестбанк» БПС-Сбербанк Пенсионная карта На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк . Это обычная карта Cirrus/Maestro и VISA Electron, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход - 3% годовых. Белгазпромбанк Классическая расчётная карта MasterCard Standard или Visa Classic

Заказать Здесь можно бесплатно выпустить две международные карты Visa Classic или MasterCard Standart - одну в иностранной валюте и одну в белорусских рублях. Срок действия карты 3 года. Идея Банк Супер-карта

Заказать MasterCard Standard PayPass, VISA Classic или Visa Electron на выбор Паритетбанк Кобрендинговая карта «Динамо» Visa Classic или Visa Gold Для владельцев абонементов или клубных карт ХК «Динамо» Цептер Банк Платёжная карточка БЕЛКАРТ Стандарт Оплата товаров и услуг в пределах Республики Беларусь