Банки предлагают «бесплатные карточки», но из-за дополнительных условий в итоге за них все-таки нужно платить. FINANCE.TUT.BY посмотрел, возможно ли оформить карточку, которая действительно не потребует никаких финансовых вложений.
Мы проанализировали предложения с бесплатным оформлением, без дополнительных платежей за обслуживание и любых других выплат. При этом рассматривались только дебетовые карточки: в таблицу не включены кредитные и карты, привязанные к счету. Есть еще стандартные карты с бесплатным выпуском и обслуживанием, но по ним предусмотрен неснижаемый остаток.
Нет платы за обслуживание, если расчёты картой за месяц составляют 300 рублей и больше.
Беларусбанк
Белкарт
Действуют только на территории РБ
Белкарт "Детская"
Белкарт "Студенческая"
Белинвестбанк
Кобрендинговая карта «life:) Бонус»
Бесплатно только для студентов, получающих стипендию с использованием платежных карточек в ОАО «Белинвестбанк»
БПС-Сбербанк
Пенсионная карта
На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк . Это обычная карта Cirrus/Maestro и VISA Electron, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход - 3% годовых.
Белгазпромбанк
Классическая расчётная карта MasterCard Standard или Visa Classic Заказать
Здесь можно бесплатно выпустить две международные карты Visa Classic или MasterCard Standart - одну в иностранной валюте и одну в белорусских рублях. Срок действия карты 3 года.
Комментарии