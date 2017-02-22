МИНСК, 23 фев — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков прокомментировал публикации в СМИ и заявления политологов по поводу передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений "Запад-2017".

В 2017 году в сентябре одновременно на нескольких полигонах состоятся совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2017".

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", — заявил Равков в интервью изданию " СБ. Беларусь сегодня ".

Рекомендации министра скептикам

Глава оборонного ведомства напомнил, что согласно решению президентов двух стран учения проводятся раз в два года, поочередно на территориях Беларуси и России.

"Россия — наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки", — констатировал министр.

Он рекомендовал скептикам заглянуть в нормативные правовые документы, регламентирующие вопросы обеспечения военной безопасности Беларуси, изучить Военную доктрину, в соответствии с которой среди приоритетных направлений в коалиционной военной политике на первом месте — укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией.

"Сфера военного и военно-технического сотрудничества Беларуси и России была и остается одним из локомотивов развития наших связей, а военное сотрудничество как раз демонстрирует тот уровень взаимодействия, который и должен быть между братскими народами. ", — заявил Равков.

Угрозы никому нет

Угрозы суверенитету Беларуси, по словам главы Минобороны, совместное стратегическое учение "Запад-2017" не несет по определению, а замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, — все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной.

"Все передвижения войск также контролируются нами. Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", — уточнил министр.

При проведении "Запада-2017" Беларусь полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров, своевременно предоставит информацию для общественности.