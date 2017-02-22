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Шведский ABSOLUT отбил водку у белорусского производителя

23.02.2017 09:25 — Разное | Ежедневник  
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Шведский ABSOLUT отбил водку у белорусского производителя

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда удовлетворила жалобы шведской компании The Absolut Company Aktiebolag, которая является правообладателем водки ABSOLUT, на белорусского производителя ООО «Иван Купала-торг».

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, шведская в 2015 году обращалась в Апелляционный совет при патентном органе с возражениями против предоставления правовой охраны четырем товарным знакам, зарегистрированным в  Беларуси в 2012 году на имя ООО «Иван Купала-торг».

Речь идет об оспариваемые словесно-изобразительных товарных знаков «АБСОЛЮТНЫЙ КЛАСС ABSOLUTЕ Сlass Сlass», «АБСОЛЮТНОЕ ЗОЛОТО ABSOLUTЕ Gold A», «АБСОЛЮТНЫЙ СТАНДАРТ ABSOLUTЕ Standart AS» и «АБСОЛЮТНАЯ СЕРИЯ ABSOLUTЕ series AS», которые были зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 33 класса по Международной классификации товаров и услуг «алкогольные напитки (за исключением пива)», для продукции, производимой ликеро-водочным заводом «Иван Купала».

Требования шведской компании были аргументированы тем, что оспариваемые товарные знаки вводят потребителя в заблуждение относительно товара, места его происхождения и изготовителя. Также указанные товарные знаки, по мнению заявителя, являются сходными до степени смешения с товарным знаком ABSOLUT, обладающим более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и являющимся всемирно известным в связи с его длительным применением в отношении товара «водка».

Апелляционный совет отказал в удовлетворении возражений и оставил в силе предоставление правовой охраны в Беларуси оспариваемым товарным знакам. Жалобы на решения Апелляционного совета компания направила в Верховный суд.

Проверив законность и обоснованность каждого из обжалуемых решений, судебная коллегия пришла к выводу, что указанные товарные знаки, несмотря на наличие несовпадающих элементов, ассоциируются в целом с товарным знаком ABSOLUT, в связи с чем оспариваемые обозначения являются сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров.

Суд удовлетворил жалобы шведской компании, признав недействительным предоставление правовой охраны вышеуказанным товарным знакам в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Вопрос о взыскании судебных расходов судом не рассматривался, так как заявитель не предъявлял данные требования.

Решения суда вступили в законную силу, обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежат.

 
 
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Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда удовлетворила жалобы шведской компании The Absolut Company Aktiebolag, которая является...

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