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С 1 марта подорожают некоторые марки белорусских сигарет

23.02.2017 09:29 — Разное | Tut.by  
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С 1 марта вырастут цены на некоторые марки белорусских сигарет. В частности, подорожает продукция Гродненской табачной фабрики «Неман». Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

Курильщики станут платить на 2−9 копеек больше за пачку в зависимости от марки сигарет. Напомним, производители и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.

В этот раз на 2 копейки дороже станут некоторые виды Oscar.

На 5 копеек боьше будет стоить пачка Pall Mall Red вырастут в цене на 5 копеек, а некоторые виды Cooper прибавят в цене 9 копеек.

При этом стоимость продукции фабрики Табак-Инвест, а также импортные сигареты будут продаваться по прежней цене.

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Повышение цен коснется только продукции фабрики "Неман". Импортные сигареты в цене не изменятся.

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