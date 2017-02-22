С 1 марта вырастут цены на некоторые марки белорусских сигарет. В частности, подорожает продукция Гродненской табачной фабрики «Неман». Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

Курильщики станут платить на 2−9 копеек больше за пачку в зависимости от марки сигарет. Напомним, производители и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.

В этот раз на 2 копейки дороже станут некоторые виды Oscar.

На 5 копеек боьше будет стоить пачка Pall Mall Red вырастут в цене на 5 копеек, а некоторые виды Cooper прибавят в цене 9 копеек.

При этом стоимость продукции фабрики Табак-Инвест, а также импортные сигареты будут продаваться по прежней цене.