Как вы расстаётесь с очередной зимой и празднуете встречу весны? Мы вот делаем мужчин красивыми — это, знаете, здорово бодрит и поднимает настроение!

По доброй традиции в преддверии 23 февраля мы собрали заявки смелых мужчин, которые хотят стать лучше. Прочитали более 300 писем от вас! Все как на подбор искренние, интересные, моментами — трогательные. Поди выбери!

Но мы справились. Правда, решили: раз есть такой спрос, должно быть и предложение. Сейчас мы работаем над запуском регулярного проекта «Перевоплощение», принять участие в котором сможет большинство авторов писем, которые к нам долетели.

А пока познакомим вас с удачливыми первыми героями этого сезона. Такие они харизматичные! Убедитесь сами.

Игорь

«Здравствуйте! Меня зовут Игорь Анатольевич.





Пенсионер, работаю вахтером. Хоть и старый, но жилка авантюризма во мне еще не умерла.

Не развалина. Хвалить себя не умею, если заинтересую, готов встретиться и предъявить себя для более детального знакомства".

Сергей





«Добрый день! Как же меня заинтересовала ваша идея с перевоплощением! Меня зовут Сергей Лапаницын. Мне 28 лет, и я актер… Начинающий актер „Театра — студии киноактера“. И для меня все перевоплощения в радость! Сам я из города Волковыска. Окончил Академию искусств в 2016 году. Женился. Работаю в театре и снимаюсь в кино, иногда… А любой случай в карьере актера надо использовать, потому что каждый из них может стать решающим! И, может, это именно тот случай? Режиссер заметит, продюсер утвердит, и понеслась! А там смотришь: и буду вам привет из Голливуда передавать!:) Поэтому я готов, я готов принять участие в проекте! Спрыгивать с него не стану ни в коем случае, потому что мне очень интересно преобразиться и измениться. Я уж как-то не особо слежу ни за модой, ни за тем, как выглядеть и одеваться… Хотя и понимаю, что для меня это важно. Вот и решил, что вы мне сможете помочь!»

Утро мы с Игорем Анатольевичем и Сергеем начали в стильном барбершопе с мужским характером Chop-Chop . Хороший кофе, неглупые журналы и даже сборник с картинами экспрессионистов — в общем, было всё, чтобы наши герои расслабились и вдохновились перед насыщенным днём перемен.

И всё-таки мы были уверены, что Игорь Анатольевич (ладно Сергей — у него публичная профессия) будет немного смущаться и волноваться.





Не тут-то было! Самый взрослый участник проекта по совместительству оказался самым интеллигентным, обаятельным и смелым.





Ну, а Сергей не отставал и, улыбаясь, дал установку мастеру по волосам: «Готов ко всему! Главное, зрителей в театре не шокировать совсем уж экстремальным образом».

Мы его беспокойство понимали: сейчас Сергей, к примеру, играет главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Трудно быть интеллигентным и романтичным учителем астрономии, влюбленным в прекрасную незнакомку, когда у тебя зелёный ирокез на голове, правда?

А с другой стороны, сам ведь признался, посмеиваясь: «Хочу рискнуть — и сыграть отъявленного подонка в полнометражной картине!».

Так что кого выбрать — лирического героя или плохого парня — решать мастерам по волосам:





















Каждый раз мы, девушки из команды проекта, удивляемся (ну и завидуем, конечно, да) — насколько креативно и при этом щепетильно мастера барбершопа относятся к нашим героям. Нам бы, девочкам, такое обслуживание, правда?













Зато по итогам работы мастера получили в подарок такие вот довольные улыбки наших участников:





— C одной стороны, наш герой дал мне полную свободу, а с другой — сам понимаю, что при его работе кардинальная смена образа желательна не у парикмахера, а на экране, — комментирует мастер Chop-Chop Сергей. — Поэтому просто поработал с чёлкой, висками и затылочной частью, чтобы стрижка героя стала более стильной и практичной. Встал утром с кровати — и уже красавец. (Улыбается.)





— Подбирая образ для Игоря Анатольевича, я придерживался классики, — комментирует мастер Chop-Chop Александр. — Учитывал форму лица, головы, качество волос… Ну и, конечно, хотел добиться определенного эффекта омоложения! Думаю, лет пять нам сбросить точно удалось! А так Игорь Анатольевич и без того молод — мы в процессе работы были на одной волне.

— Наши герои и были красавцами, а стали ещё лучше. Пора менять гардероб, чтобы он соответствовал новым прическам, — взяла перевоплощение героев в свои руки стилист проекта Катерина Миллинер , которая с самого утра приехала в салон, чтобы не упустить ни одной детали в новом образе героев.

Стильный день Игоря Анатольевича и Сергея продолжился в бутике «5 Avenue» для мужчин, которые уверены в себе — и не безосновательно!

Катерина совместно с ассистентом Оксаной Присевок принялась волшебничать… Ну, для нас, обывателей, это выглядит именно так. А для настоящих профи, которыми являются девушки, это сочетание работы, творчества и, конечно, любви к мужчинам: как же без неё терпеть — да ещё и с удовольствием! — и скрупулезный подбор вещей, и долгие примерки, и фотосессии не для себя любимой?:)

Результат работы Катерины и Оксаны с Игорем Анатольевичем заставил нас не только искренне порадоваться за героя, но и испытать гордость за наших мужчин. Как часто мы просматриваем и постим в соцсетях подборки типа «потрясающие мужчины за 50», «роскошные мужчины в возрасте», «вот как надо выглядеть на пенсии». И всегда, всегда там заграничные фрукты.

А ведь есть потрясающие белорусы, которые достойны быть в таких вот материалах! Достаточно просто помощи хорошего мастера по волосам и стилиста, который любит своё дело! Чем наш Игорь Анатольевич отличается от стильных миллиардеров, фото которых любят публиковать в СМИ? Да ничем! Только если своей душевностью.

И послужным списком: наш Игорь Анатольевич успел поработать слесарем-сборщиком, грузчиком, электромонтажником, инженером и даже художником-оформителем. Получил высшее образование в Москве, отслужил в армии, а работы никогда никакой не боялся — ради семьи и любимой жены, с которой они вместе уже 43 года. Жена Игоря Анатольевича, кстати говоря, модельер… Волнуемся: как она оценит нашу работу?

Надеемся, будет любоваться вместе с нами:





Одежда — мультибрендовый магазин одежды 5th Avenue

Сумка — сеть салонов кожаной одежды Vandini













Вот как прокомментировала преображение Игоря Анатольевича Катерина Миллинер:

— При работе над образом для Игоря Анатольевича хотелось подчеркнуть его замечательную фигуру, которая скрывалась в просторной мешковатой одежде. А также добавить немного лоска. Ведь наш герой — настоящий джентльмен. Я была покорена его галантностью и искренней обходительностью. На примере Игоря Анатольевича хорошо заметно, что такая мелочь, как нагрудный платок, делает образ более интересным, сложным и запоминающимся. Подбирая платок, важно, чтобы он дублировал хотя бы один оттенок одежды. Например, у нас это серые вкрапления, которые повторяют цвет джемпера. Вы можете найти как готовые варианты нагрудных платков, так и купить подходящую тонкую ткань в любом универмаге. Что мы и сделали.

Качественные аксессуары (обувь и сумка) в данном образе добавляют дороговизны и статусности. Именно на них мужчинам не стоит экономить.

Что думает сам Игорь Анатольевич?

— Мне понравилось! Для меня это совершенно новая, незнакомая область, а узнавать что-то новое я еще не разучился и не потерял вкус к жизни. Спасибо вам за этот праздник в череде будних дней!

А вот что думают близкие Игоря Анатольевича, которым он показал снимки:

«Не могу насмотреться на вас в этом костюме. Мистер Брутальность!» (Невестка.)

«Супер! Я прямо влюбилась в такого мужчину! Вы так изменились! Супермен!» (Вторая невестка.)

«Я в шоке! Ты там еще от девчонок не отстреливаешься? Красава! Показала своим тут американцам: сколько, говорю, чуваку, как думаете? 52 — говорят!» (Племянница, живёт в США.)

«Не все еще потеряно! Если тебе надоело сидеть вахтером в подземном гараже, попроси побольше фотографий, и я стану твоим агентом на рынке модельного бизнеса. Такие модели нынче в тренде!» (Жена.)

До и после:





Ну, а Сергей, думаем, удивил своим новым образом не только нас, но и режиссеров, которые до сих пор видели его в образе социального (хорошего такого парня) или лирического героя. Вам не кажется, что у нас получился обольстительный гангстер? Может, есть желающие снять нового «Леона» с белорусом в главной роли? Не упустите свой шанс!





Одежда — мультибрендовый магазин одежды 5th Avenue

Сумка — сеть салонов кожаной одежды Vandini













Как создавался образ Сергея, нам рассказала Катерина Миллинер:

— Образ для Сергея был одним из самых сложных. Во-первых, у героя яркая внешность (нелегко обыграть), во-вторых — актерская профессия (важно добавить изюминки, рассказать историю, не уходя в театральность). В итоге упор сделан на глубокие, насыщенные цвета (они лучше всего подходят внешности нашего героя), строгие прямые линии и современную интерпретацию гангстерского стиля 20-х годов. А именно: двубортное пальто, туфли-оксфорды, акцентные носки с рисунком и сумка, чтобы прятать деньги

Хочу отдельно обратить внимание, что в моде сейчас объёмные мужские кожаные сумки. Это не только стильно, но и практично. Такие сумки отлично смотрятся как с курткой (лучше кожаной в цвет сумки), так и с пальто.

Сам Сергей так прокомментировал своё участие в проекте:

— Мне очень понравилось! Всё устроило — и работа стилиста, и мастера по волосам. Вообще, никогда надо мною парикмахер не колдовал больше часа! (Смеется.) И в примерочной я так много времени не проводил — зато после этого появились задумки, как немного изменить свой гардеробчик в будущем! Эксперимент удался, спасибо вам!

Жена Сергея, актриса Яна Ходанович-Лапаницына, увидев фотографии мужа в новом образе, была лаконична и справедлива:

— Сергей — красавчик! И в новом образе он прекрасен, спору нет! (Улыбается.)

До и после:





Новые герои стильного «Перевоплощения» уже завтра на LADY!

Партнеры проекта:

Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок

Партнер барбершоп

Галерея бутиков «Модный молл»

SMS Premium (ТЦ «Замок»)

Салон одежды 5 Avenue

Studio Sutoria

Салон кожаной одежды Vandini