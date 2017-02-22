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Горбачев продает свою виллу в Баварских Альпах

23.02.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев- Sputnik.  Экс-президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварских Альпах за семь миллионов евро, среди потенциальных покупателей, по данным немецких СМИ — российский бизнесмен Алишер Усманов, котоый уже владеет недвижимостью в этих местах.

Вилла Hubertus-Schlössl, которую семья экс-президента прибрела около десяти лет назад, находится в живописном месте на берегу озера Тегернзее и принадлежит к коммуне Роттах-Эгерн. Трехэтажная вилла с башенками площадью около 600 квадратных метров была построена в начале XX века, площадь прилегающего участка — примерно 2,5 тысячи квадратных метров, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Местное издание Tegernseer Stimme потмечает, что некое агентство недвижимости выставило 17-комнатный дом Горбачева за семь миллионов евро.

Как сообщил мэр коммуны Кристиан Кёк, когда Горбачев бывал на своей вилле, он вел очень уединенный образ жизни. В последнее время 86-летний владелец редко наведывался в свое поместье на озере из-за проблем со здоровьем. Когда он приезжал, местные жители иногда могли встретить его во время прогулки или в одном из местных ресторанов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Элитной недвижимостью бывшего президента СССР, по словам агентов, могут заинтересоваться "лишь в высшей степени платежеспособные клиенты".

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