Мини-футбольный клуб «Столица» 22 февраля провел первый матч на международном турнире «Кубок Еременко», проходящем сейчас в Москве. В упорном матче белорусы уступили со счетом 4:5.



Фото: МФК «Столица»

Первыми отличились игроки «Дины» — Эскердинья провел два быстрых гола в первой половине первого тайма, бразилец Фонсека из «Столицы» сократил отставание в счете. Под занавес первого тайма «пушкари» довели разницу мячей до двух, и со счетом 3:1 в пользу «Дины» команды ушли на перерыв.

Во втором тайме игра активизировалась только к 41-й минуте. Сначала Руслан Лазюк оформил дубль, сравняв счет, но главный бомбардир и капитан «Дины» Эскердинья вновь забил, а минутой позже Асадов почти лишил матч интриги — 3:5. На предпоследней минуте матча Тарас Королишин реализовал шестиметровый, установив окончательный счет 4:5 в пользу «Дины» — 9-кратного чемпиона России и 3-кратного победителя турнира европейских чемпионов.

Стоит отметить, что матч выдался очень напряженным — после поражения «Дины» от «Кайрата» в первом матче Кубка Еременко и «Столице», и «Дине» была необходима только победа. Теперь минскому клубу для попадания в следующую стадию необходимо обыгрывать грозный «Кайрат» — двукратный обладатель Кубка УЕФА и обладатель Суперкубка мира-2014. 13-кратный чемпион Казахстана «Кайрат» также является двукратным обладателем Кубка Еременко (2014, 2016).

Окончательное положение команд в группе «А» определится 23 февраля, после матча «Кайрат» — «Столица».

ФОНБЕТ — Кубок Еременко

Столица (Минск) 4:5 Дина (Москва)

Голы: Фонсека 11' (1:2), Лазюк 41' (2:3), 45' (3:3), Королишин 49' (4:5, 6м) — Эскердинья 8' (0:1), 9' (0:2), 47' (3:4), Понкратов 23' (1:3), Асадов 48' (3:5)

Предупреждения: Лазюк, Ниязов.