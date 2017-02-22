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Ушел из жизни известный актер Алексей Петренко

23.02.2017 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Ушел из жизни известный актер Алексей Петренко

Известный российский актер Алексей Петренко, сыгравший в российском и советском кино десятки знаковых ролей, скоропостижно скончался на 79 году жизни.

Как сообщил Союз кинематографистов России, Алексей Петренко ушел из жизни 22 февраля. За свою жизнь актер сыграл около 80 ролей в различных фильмах. Его вклад в театральное искусство еще более значителен.

Алексей Петренко начал свою карьеру еще в 1961 году в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Потом он работал в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе, Ленинградском театре им. Ленсовета, Московском драматическом театре на Малой Бронной, МХАТе, театре "Школа современной пьесы".

С 1991 года был штатным актером Киностудии им. М. Горького. Алексей Петренко известен своими ролями в кинокартинах "Двадцать дней без войны", "Женитьба", "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс" и других. Белорусском узрителю актер также очень хорошо известен по фильму Михаила Пташука "В августе 44-го".

 
 
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Известный российский актер Алексей Петренко, сыгравший в российском и советском кино десятки знаковых ролей, скоропостижно скончался на 79 году жизни.

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