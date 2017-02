На прошлой неделе мы запустили конкурс . Вот что мы вам предложили: подарите своему мужчине то, о чем он никогда не забудет, да еще и вашим внукам расскажет — эксклюзивную встречу с музыкантами Depeche Mode за кулисами концерта 17 июля 2017 в «Минск-Арене»!

О чём мы не подумали, так это о количестве замечательных писем, которые к нам прилетят! Знали, что поклонников у прекрасной группы много, но не догадывались, что все они такие пишущие - и пишущие хорошо! - товарищи. Спасибо, что отозвались: мы убедились, что хорошую музыку слушают хорошие люди!

Были бы рады опубликовать все истории, но это невозможно. Выбрать всего 15 было трудно. Определить победителя - ещё сложней. Но сначала не об этом:





История 1

Хочу написать вам о своём любимом мужчине Сухорукове Игоре Сергеевиче.





За что я люблю и ценю его? Перечислять его таланты и заслуги можно бесконечно. Игорь и талантливый художник, и дизайнер, и музыкант, и преподаватель, и просто прекрасный, внимательный и чуткий человек. Именно рядом с ним я ежечасно чувствую себя любимой женщиной и каждое утро просыпаюсь совершенно счастливым человеком.

А теперь расскажу вам немного подробней о причинах моей гордости любимым.

Уже несколько персональных выставок у Игоря за плечами, рисует он в технике акварели, основное направление - ородской пейзаж. Творит он в свободное от работы время, но достиг высокого уровня - его работы находятся в частных коллекциях как РБ, так и разных стран мира. И многие влюблены в них так же, как и я.





Как говорила: Игорь и дизайнер (состоит в Белорусском Союзе Дизайнеров, занимается дизайном интерьера), и преподаватель – с 2009 года Игорь преподает на кафедре «Дизайн» в Минском Институте Управления, и, конечно же, музыкант.

Подростковое увлечение музыкой здесь переросло в профессионализм. Игорь играет в белорусской сёрф-группе The Silicon, ребята уже выпустили два сольных альбома, которые оценили критики, второй альбом несколько недель занимал второе место в ТОПе на американской сёрф-радиостанции.

В общем, есть великое множество причин, почему я горжусь любимым мужчиной - как говорится, талантливый человек талантлив во всём. Но также стоит прибавить ко всему перечисленному еще и прекрасные человеческие качества Игоря, его отменное чувство юмора.

Прочитав о таком эксклюзивном подарке от LADY.ТUT.BY, я решила написать вам – уверена, что Игорю и как музыканту, и как творческому человеку, и как ценителю группы Depech Mode, на творчестве которой формировалось наше поколение, очень понравится такой оригинальный подарок-сюрприз! Думаю, что встреча с музыкантами группы мирового масштаба обязательно привнесет новое дыхание и в его творчество!

Также, как раз несколькими днями ранее запланированного на 17 июля концерта группы Depech Mode состоится и день «Х» в нашей совместной жизни - в виде росписи и семейного торжества. Ох, как бы хотелось, сделать такой особенный свадебный подарок для любимого и такого особенного мужчины!

История 2

Здравствуйте уважаемая редакция! Меня зовут Наталья, и я хотела бы рассказать вам историю о моем замечательном муже Александре.





Нас познакомили общие друзья. Мы сразу поняли, что у нас много общего, но главным объединяющим фактором была музыка, а именно наша любимая группа Depeche Mode. Я слушаю депешей с 15 лет! Настолько необычная по звучанию и такая неповторимая по стилистике, эта группа сразу стала чем-то большим, чем просто музыка. Это совершенно невозможно описать словами. Да и нужно ли? Сказав “я люблю эту музыку” вы никогда не сможете передать свои настоящие чувства, потому что вряд ли получится описать то, что творится у вас в душе.

Мой муж же слушает Depeche Mode c 18 лет. В то время он служил в армии, и в радиобудке солдат поставил пластинку “Music For The Masses” 1987 года. Саше сразу она понравились. Как он мне говорил потом: “Depeche Mode делают музыку, которая отличается от всех остальных групп. Они всегда пишут что-то совершенно новое и необычное, то, что ты вряд ли у кого-то уже слышал”.

Через год после знакомства мы поженились, и у нас родилась дочка. Мы вместе уже 18 лет, и я хочу сказать, что это действительно прекрасное время - время, которое мы провели вместе. Что бы ни произошло, муж всегда проявит себя как настоящий мужчина, не опустит руки и до последнего будет бороться за счастье своей семьи. С ним никогда не бывает скучно. У него прекрасное чувство юмора, он очень веселый и оригинальный человек. Ну и конечно же – настоящий меломан. Ему нравятся все жанры музыки, но предпочтение он отдает року.

Мы всей семьей очень любим депешей. Я думаю, это именно то, что нас объединило. Мы очень долго ждали их приезда в Беларусь и были безмерно рады, когда попали на их концерт в 2013 году. Это было просто незабываемо, концерт был потрясающий. Очень ждем летнего концерта 2017 года.

История 3

Когда-то в юности я придумала себе идеального мужчину и написала о нем в тетрадке в клеточку:

"Он сильный, умный и честный.

У него зеленые глаза и крепкое рукопожатие.

У него отличное чувство юмора.

У него добрая улыбка.

Он всегда помогает слабым. Он всегда защищает женщин.

Он любит своих родителей.

Он любит жизнь"

Прошло 10 лет, и вот он спит сейчас рядом со мной. Я иногда не верю, что он настоящий.

В придачу к моим детским мечтам у него есть ямочка на подбородке (ну как тут было устоять!)

И любовь к музыке.

И тяга к путешествиям.

И талант делать женщину самой счастливой на свете.

А еще он круто исполняет песни Depeche Mode на четырехструнной гитаре по ночам. Мне очень нравится. А соседям не очень! :)

История 4

Здравствуйте, уважаемая редакция, уважаемые организаторы концерта!:)

Пишу вам в надежде выиграть подарок не для парня, не для мужа, не для брата, но для лучшего друга.

К чему столько усилий? Что ж. Как водится, порой случается так, что дружба переживает многие более близкие отношения, и оттого становится ещё ценнее. Блестящее чувство юмора, искреннее мнение и терпение - их нелегко найти по отдельности, а уж в одном человеке - совсем редкость. Он для меня - островок здравого смысла и иного взгляда на положение вещей (что особенно сильно ощущается после рабочего дня в исключительно женском коллективе).

To put it in words, to write it down: музыка Depeche Mode сама по себе идёт красной нитью через наше общение. Мы познакомились с ним на самом первом концерте DM в Минске. И хоть круг общих интересов у нас обширный, не проходит ни единой встречи без пересмотра хоть одного клипа DM, что, впрочем, частенько выливается в марафон видеозаписей с концертов разных лет.:) И он, и я слушаем Depeche Mode на протяжении 10-11 лет, и последние 3,5 года мы разделяем любовь к музыке группы вместе. Стоит ли упоминать, как мы ждали новостей с конференции в октябре по поводу нового альбома, как в два часа ночи ждали мировую премьеру Where's the Revolution на радио, как хвастались друг другу долгожданными билетами на концерт 17 июля! А участие в мите стало бы прекрасным подарком для моего комрада и такой приятной темой для обсуждения на до-о-о-олгие годы вперёд.:)



tipslife.ru

История 5

Добрый день. Когда я увидела конкурс с возможностью встретиться вживую с легендами мировой музыки и подарить своему любимому такой необычный сюрприз, я поняла, что просто не могу не попытать удачу.

Я очень люблю своего мужа. Несмотря на его внешнюю брутальность, мужественность и внушительные габариты (2 метра все-таки), он очень чуткий человек, готовый всегда поддержать в трудную минуту. Он ставит высокие цели и, несмотря на неудачи, он упорно идет к своим мечтам, работая над своим профессионализмом. Рядом с ним я знаю, что могу расслабиться и почувствовать себя маленькой девочкой, защищенной от всего мира.

Музыка играет очень важную роль в нашей жизни, почти постоянно звучит в нашем доме, она способна вдохновлять. У моего мужа, несмотря на отсутствие музыкального образования, огромный интерес к музыке. В свободное время он может часами смотреть уроки по созданию музыки, концерты любимых музыкантов и пробовать создавать что-то свое. Видя эту тягу, на прошлый его день рождения я подарила ему мидиклавиатуру, с помощью которой можно создавать музыку на компьютере.

С музыкой Depeche Mode у нас связаны самые прекрасные воспоминания. Пару лет назад, когда DМ приезжали с туром по Европе, я решила сделать подарок мужу и купила нам билеты на их концерт. Это было незабываемо, столько эмоций, сочетание музыки, визуальной картинки, света, такая сильная энергетика музыкантов, мы часто его вспоминаем и решили, что обязательно пойдем на этот концерт! Я уверена, что возможность вживую пообщаться с группой дала бы огромный заряд вдохновения для моего любимого мужчины и стала бы запоминающимся и ярким моментом жизни!

История 6

Помню, как в школе писали сочинение – «Мой папа лучше всех». К сожалению, в то время мой отец бросил нас с мамой, и мне пришлось буквально выдумывать ласковые слова об отце в соавторстве с бабушкой и мамой. Но сегодня моя тема – «Мой муж лучший из мужчин», и я не могу передать, как я счастлива, что мне есть о чем писать, что я могу гордиться своим мужчиной!

Я никогда не чувствовала себя такой защищенной и счастливой. Мой Вася – победитель по жизни, на него всегда можно положиться. А еще он очень умный. Во всех смыслах этого слова! Должна сказать, что я до сих пор удивляюсь его любознательности и начитанности. Он может поддержать любой разговор: будь то правление австрийского короля Вильгельма или, даже не знаю, теория струн, да что угодно! Я училась в сложном техническом вузе и, стыдно признаться, без Васиной помощи, вылетела бы оттуда, не перейдя на второй курс. Вася возился со мной по физике и математическому анализу, он помнил все так четко, будто втайне от меня преподавал где-то сам. Неудивительно, что он работает очень востребованным программистом, его амбиции, в конечном счете, открывают ему дорогу туда, куда он мечтал. В конце концов, его талант программировать и преподавать благотворно сказался на мне – теперь я тоже программирую, хотя училась на инженера связи.

Люблю ловить на себе его взгляд. Он романтик. Трудно поверить, как все это гармонирует в одном человеке.

Хотелось бы еще раз перечислить, за что же я ценю своего мужчину! ЗА много чего! Он умный, заботливый, с ним я знаю, что нам все всегда по плечу, он поймет и выслушает, защитит и спасет из любой ситуации, а еще он - реальный блондин с голубыми глазами!

Ну а теперь – Depeche Mode. Так вышло, что я сама уже 10 лет являюсь верной фанаткой их творчества. Мне всегда было важно, чтобы мой избранник разделял мои вкусы, так как я много хожу на концерты. На первом же свидании я спросила Васю по поводу Depeche Mode, на что получила ответ: «Конечно, знаю», а дальше он напел отрывок из “Strangelove”. В Васином плейлисте все культовые мировые группы, естественно он не никак не мог обойти DM. Поэтому я вздохнула с облегчением. В этом году дома у нас лежат два билета на Минский концерт 17 июля. Наша мечта встретиться с группой лично. И, конечно, раз мой умненький Василий все еще не получил Нобелевскую премию в области программирования, то пусть хотя бы исполнит нашу мечту – пожать руку Дейву, Мартину и Энди на meet&greet!

История 7

У настоящих мужчин жены счастливые, а у остальных - сильные. Так вот, мой Сашка самый что ни на есть настоящий мужчина, а я самая что ни на есть счастливая жена.

Нам 28, вместе мы 10 лет, считайте, треть жизни. Отлично помню тот день, вернее утро, когда я отчетливо поняла, что хочу быть Сашкиной женой: стояло раннее утро, дул ледяной промозглый ветер, а я выбиралась из уютной теплоты вагона поезда Гродно-Минск с грустными мыслями о том, как мне дотащить сумку до трамвая и, к тому же, умудриться не заболеть. А на перроне, с красным носом и озябшими руками, стоял он, Сашка, и глупо улыбался, а ведь мы еще даже не встречались. Ради меня еще никто не вставал в 5 утра и не трясся через весь город в обледенелом трамвае. Ну как я могла устоять?! И до сих пор люблю его за это: за надежность, искреннюю доброту, сострадание к другим, за силу и упорство, с какими он строит наше счастье по кирпичику.

Мой Сашка - это несгибаемая сила духа и мягкость характера в то же время, именно он сердце и душа нашей семьи, тот стержень, за который держимся мы все. Когда на свет появился наш сынок, я еще месяц не могла вставать с кровати - роды были тяжелые. Так вот, Сашка взял месяц отпуска на работе и сам, без посторонней помощи, ухаживал за нашим малышом, менял подгузники, купал, убирал дома, готовил и кормил меня с ложечки. И все это с улыбкой, шутками и невероятным оптимизмом. Мы справились и стали ценить и любить друг друга еще сильнее. И я очень надеюсь, что сын вырастет похожим на нашего любимого папу.

Что касается музыки - а особенно Depeche Mode - с этой частью жизни у Сашки особые отношения. Я думаю, первая музыка, которую он услышал в своей жизни, были именно Depeche Mode. Его 12-летний брат просто "фанател" от депешей и постоянно крутил дома модные в то время бобины с их записями. Так и вышло, что у Сашки закрутился 28-летний роман с этой фантастической группой. В машине мы слушаем подборку депешей, так что и наш маленький сын уже приобщается к великому:) Династия фанатов получается! Мы уже были на их концерте,знаем тексты песен наизусть, и на июльский концерт в Минске тоже собираемся. Поэтому встреча с Дейвом, Мартином и Энди станет лучшим сюрпризом в жизни для моего самого дорого человека.



Источник: ultra-music.com

История 8

У меня нет страничек в соцсетях с фотографиями моей семьи, поскольку придерживаюсь мнения, что счастье своё нужно беречь от праздных взглядов. Подкупил формат конкурса: можно не показывая лица, не называя фамилии, рассказать всему миру о своём любимом.

Мы познакомились в те лохматые времена, когда “Personal Jesus” и “Enjoy the Silence” звучало из каждого утюга, главный проспект нашего города гордо носил имя первопечатника и на нем были две точки широко известные в узких кругах - Стена (место сбора фанатов почившего в бозе Виктора Цоя) и Труба (тусовка "депешистов"). Мы были из разных лагерей. Но весной и летом все вместе играли на гитарах и пили пиво на Паниковке, тогда еще не облагороженной до стерильности муниципалитетом и оттого не утратившей своего неформального шарма. Мы были юны, беззаботны и счастливы... Потом заболела моя мамочка, единственный родной мой человек и было уже не до веселья. Каждый день после занятий я ехала в Боровляны, место скорби. Путь не близкий, отнимал все мое свободное время, но он всегда был со мной. Маму выписали домой умирать, а денег не было от слова совсем - мы оба студенты. Он нёс её на руках до автобуса и потом домой. Он не брезговал быть санитаром при, по сути, совершенно чужой женщине.

Я тогда только разглядела какой он - надежный, сильный, настоящий. С ним не страшно встать спиной к спине против всего мира. Я сама сделала ему предложение, хотя выходить замуж в 18 лет никогда не планировала, и ни разу об этом не пожалела. Вместе мы больше 20 лет, у нас есть сыновья и дочери, Он мой лучший друг, любовник и собеседник. Он не сдается, когда у меня опускаются руки, он не боится мечтать, и его мечты сбываются, я искренне восхищаюсь его упорством - он локомотив нашей большой семьи. Мы все еще стоим спина к спине, но я знаю, что за его спиной могу спрятаться и быть слабой. Так что, если откинуть всякую пафосную пропагандистскую шелуху, он - моя защита, опора и каменная стена. Спасибо тебе, любимый, что ты у меня есть...

История 9

- Три года назад устроившись на новое место работы, я была в предвкушении второго концерта Depeche Mode в Минске. На работе, разговорившись со своим новым коллегой Димой, я поделилась своей любовью к легендарной британской группе, а на лице Димы сразу появилась улыбка. Он начал рассказывать, что есть у него есть лучший друг Игорь, который также поклонник депешей. Было решено, что нам обязательно надо познакомиться. И буквально через месяц, на дне рождения нашего общего друга, мы впервые увиделись с Игорем. Заочно зная, что он и я любим одну и ту же группу, тема для разговора нашлась сразу. Выяснилось, что Игорь слушает Depeche Mode уже десять лет как, был на первом концерте в Минске и с нетерпением ждет следующий. В итоге на второй концерт Depeche Mode мы пошли вместе. И по жизни тоже! А любовь к Depeche Mode только укрепляет наши отношения. В августе у нас будет свадьба, где непременно будут звучать наши любимые музыканты.

Игорь - тот мужчина, которого я всегда представляла и хотела видеть рядом. Я счастлива, что рядом человек, который искренне любит, ценит, помогает и поддерживает меня. И так прекрасно, когда вас объединяют ещё и общие увлечения. Очень хочу сделать своему любимому мужчине такой волшебный подарок как встреча с такими легендарными музыкантами. Спасибо редакции LADY.TUT.BY и агентству «Атом Интертеймент» за такую возможность!



cloudfront.net

История 10

Я ценю Пашу за то, что он необычайно добрый и искренний человек, за его внутреннюю теплоту и свет. За то, что он умеет слушать и слышать, быть щедрым и благодарным. Мой супруг мудрый и порядочный, ответственный и терпеливый, благородный и великодушный, чуткий и тактичный. Я ценю его за то, что он незаурядный и эрудированный, настоящий эксперт в области музыки и кинематографа.

Ценю мужа за то, что чувствую себя в нашей семье защищенной. Всегда ухожу с работы с улыбкой и торопясь, ведь наш дом – это тихая гавань, укрытый от непогоды уютный уголок, где меня ждет мой человек, близкий по духу и настоящий друг. Паша оберегает меня от негатива и переживаний, а также успокаивает в сложных ситуациях своей рассудительностью и спокойствием. И эти его отличные качества не раз спасали нас в многочисленных путешествиях! А как говаривал Марк Твен: «Самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, - это поехать с ним путешествовать». Так что с моим мужем не страшно и на край света!

Творчество группы Depeche Mode – это без преувеличения лейтмотив жизни моего Павла. Именно DM открыл ему мир synthpop-музыки, преданным поклонником которой Паша является до сих пор. Он следит за развитием творчества DM, в деталях знает биографию группы, может дать исчерпывающую информацию о ее дискографии, помнит наизусть тексты всех песен, знает историю создания клипов. Композиции DM, ремиксы, каверы часто звучат в нашем доме: когда Паша читает книгу или моет посуду, или мы подпеваем им вместе, когда кулинарим. А для хранения дисков, биографических фильмов, маек с концертов, плакатов, газет и журналов о DM у нас выделен целый шкаф. Одним из самых ценных трофеев Паша считает книгу о группе Джонатана Миллера, оригинальную, на английском, специально привезенную из Лондона 5 лет назад друзьями моих друзей и подаренную мной ему на День рождения.

А началось все в 11летнем возрасте с песни «Blasphemous rumours», услышанной Павлом в Эстонии в доме друзей семьи. Знаю, что композиция показалась тогда Паше странной и даже немного пугающей (и это неудивительно, если знаешь ее текст), но завораживающей и интригующей. Несмотря на закрытость СССР от «тлетворного влияния капиталистического запада», в дальнейшем интерес мужа к музыке DM стал расти: он искал и находил всевозможные способы раздобыть их песни, следил за первыми упоминаниями о DM в советских СМИ - переписывал аккуратным почерком опубликованные в журнале «Ровесник» тексты композиций, смотрел взятое у DM в Лондоне интервью Артемия Троицкого, делал вырезки из газет. В последующем группа стала для Паши настоящим кумиром, а интерес к ее творчеству перерос в настоящее увлечение: он покупал кассеты и диски, ездил на концерты, искал информацию в СМИ. Вдохновленные DM, Паша вместе со своим другом даже основали свою музыкальную группу и пару лет выступали в альтернативных минских клубах. Проникнувшись лирикой Мартина Гора, Паша был автором слов к песням своей группы. Помимо этого, Павел, будучи ведущим музыкальных программ на белорусском радио, запустил свой проект – радиопрограмму об электронной музыке «Локомотив», многие выпуски которой, само собой, были посвящены творчеству DM.

После нашего знакомства Паша привил и мне более глубокую любовь к этой группе. Можно даже сказать, что наша семья началась с DM: в день нашей свадьбы, в ЗАГСе, после церемонии росписи, когда мы входили в «Зал для шампанского», струнный квартет по нашему заказу играл «Personal jesus». Это был невероятный драйв и полный восторг для нас!

P.S. Почему я хочу подарить Паше эксклюзивную встречу с музыкантами DM?...

Когда-то он был сильно впечатлен историей своего приятеля, тоже поклонника DM, который, выйдя из пиццерии в Нью-Йорке, случайно встретил на улице Дэйва Гаана. И я поняла, что встреча с участниками DM - это заветная мечта моего супруга; это уникальная возможность для него выразить действительно знаковым персонам музыкального олимпа свое глубокое уважение и восхищение их талантом, поблагодарить их за музыку на все времена и жизненные ситуации. Уверена, что это событие было бы самым лучшим подарком для Паши не только на 23 февраля, но и на его День рождения (13 июля), сделало бы его невероятно счастливым и, несомненно, запомнилось на всю жизнь. Да будет так?

История 11

Моего супруга зовут Владимир. Мы в браке уже 10 лет… А в начале знакомства, когда Володя первый раз меня обнял, я почувствовала невероятную силу, надёжность, мужественность и поняла значение поговорки «как за каменной стеной»! До сих пор рядом со своим мужем я чувствую себя защищенной, уверенной в завтрашнем дне! И это не просто слова… Ведь Володя закончил Суворовское училище, с красным дипломом - военно-политическое училище, Академию МВД. Сегодня мой муж - полковник МВД, начальник управления, награждён медалями 3, 2 и 1 степеней «За безупречную службу»! Володя не только уважаемый сотрудник, но и замечательный супруг, прекрасный отец 3-х дочерей, внимательный сын для своей пожилой мамы! Мы очень любим и ценим нашего Володю!

Я считаю, что самым замечательным подарком и к 23 февраля, и к 100-летию милиции будет встреча с кумирами моего мужа - группой Depeche Mode. Ведь уже почти 30 лет эта группа, её песни и хиты живут в его сердце!

Первое знакомство началось в далёкое лето 1987 г. Во время отпуска (Володя учился в Суворовском училище) он слушал хит-парад Севы Новгородцева на ВВС (запрещённый радиоканал, который жутко глушили). В тот день «глушилка» не работала, и Володе удалось прослушать весь хит-парад! Первое место заняла тогда для него неизвестная группа Depeche Mode с песней «Strangelove». Эта песня очень понравилась Володе, но всё, что он успел запомнить, это последнее слово из названия группы «…Mode». В то время музыкальные новинки можно было найти только в студии звукозаписи. За какие-то невероятные на тот момент для Володи деньги (ему было 16 лет) он записывает альбом «Black Celebration». После этого началась его болезнь (я хотела написать «любовь», но Володя меня поправил и сказал, что это именно «болезнь») под названием Depeche Mode, которая продолжается до сих пор. После этого было неимоверное количество кассет, записей, видео, дисков (первый диск «Violator» за 5$ при зарплате 20$!), книг и т.д. Но заветной мечтой оставался живой концерт Depeche Mode.

Мечты сбываются! «Депеши» в Минске! Концерт в 2015 г. Более 20 лет ожидания реализовались на этом концерте. Такого драйва, взрыва эмоций мы не видели ни на одном концерте, хотя часто ходим на разных исполнителей. Переполненная Минск-Арена, толпы фанатов и, конечно, неподражаемый Depeche Mode!

Осталась ещё одна мечта – увидеться и пообщаться со своими кумирами! И я очень надеюсь, что организаторы концерта агентство «Атом Интертеймент» и редакция LADY.TYT.BY помогут осуществить мечту моего замечательного супруга Владимира. Он действительно этого достоин!





История 12

Меня зовут Нина, а моего любимого мужа зовут Матвей. Наша история началась в 2014 году. И вы знаете, наверное, самое главное, за что я ценю своего мужа, так это за то, что он очень душевно открытый человек. Никогда не станет «держать камня за пазухой». А ещё, Матвей – безнадёжный, нестареющий романтик, что, кстати, как мне кажется, связывает его с творчеством его любимой группы Depeche Mode. Согласитесь, что такие качества достаточно редко встречаются на улицах современного мира.

Спросите меня, почему я считаю его лучшим из лучших и способным отразить и любые конфликты, как семейные, так и на других фронтах? Да просто потому, что он слишком умен, чтобы допустить саму возможность этих конфликтов.

Он - человек не только слова, но и дела. Я с особой нежностью вспоминаю, как на нашем первом свидании он отважно и мужественно разделил тяготы переезда всех моих многочисленные чемоданов на новую квартиру (мы тогда ещё не планировали жить вместе, это было общее с подружками жильё). Хотя на тот момент это было скорее не свидание, а так, первая встреча после телефонных разговоров. Мы даже не были тогда толком знакомы. Настоящий джентльмен и истинный мужчина.

Кстати, о том, что у Матвея есть страсть к английской музыкальной группе, я узнала уже тогда, в начальный период нашего знакомства. Потом, когда мы стали жить вместе на съёмной квартире, поняла, насколько это для него серьёзно – тонкие стены нашего панельного дома сотрясали мощные синтезаторные мелодии из “Playing The Angel”, “Delta Machine”, харизматичный вокал и гитарные риффы “Songs Of Faith and Devotional”, лившиеся плотным потоком из динамиков акустической системы. Свою драгоценную коллекцию он бережно хранил на компьютере и нескольких виниловых пластинках. Порой я ревновала Матвея к этим трём парням на обложке, но, впрочем, наверное, это было довольно глупо, ведь он выглядел таким счастливым, иногда загадочным, когда вслушивался в тексты, подпевал, пытаясь заразить и меня этой болезнью «заядлого депешиста».

Весть о новом материале от «Вестников Моды» Матвей воспринял c воодушевлением и ликованием, наэлектризовав пространство нашего семейного гнёздышка тонкими вибрациями радости. Очень хочу, чтобы встреча с его музыкальными кумирами стала приятным дополнением к впечатлениям от грядущего концерта.

История 13

Его зовут Павел. Когда мы познакомились, он сказал: если бы я любила «Депеш Мод», он бы на мне женился. В день, когда я его впервые увидела, у него на голове был выбрит логотип группы – три треугольника. Именно в тот год «Депеш мод» впервые дали концерт в Беларуси.

За последующие годы я прослушала тысячи рассказов о «Депеш мод», напечатала человечка из перышек с обложки одиннадцатого альбома у него на футболке, кружке и других предметах быта. Я встречала этого сонного, ночующего на вокзале, фаната после второго концерта «Депеш мод», десятки раз вздрагивала от смс с неприлично длинным рингтоном «Reach out and touch faith».

Должна признаться, творчество британского супертрио я так и не полюбила, но неожиданно для себя полюбила их чудака-поклонника. И сложно поверить, в прошлом году он все-таки на мне женился… На свадьбе мы танцевали под «Free love».

Я ценю своего мужа за преданность своим убеждениям, за нестереотипное мышление, безгранично доброе сердце и умение радоваться простым вещам. Несомненно, он моя опора, моя защита и смысл, мой благородный рыцарь-депешмодник.

Стоит сказать спасибо группе «Депеш мод» за взращивание чудесных мужчин!

История 14

Мой мужчина – это муж Андрей. Он ответственный, мудрый, сильный, надёжный, добрый, внимательный, отзывчивый. Это именно те качества, которые должны быть у настоящего мужчины, как мне кажется.

Мой муж – достойный защитник Отечества, т.к. Андрей офицер запаса, и 23 февраля – непосредственный его праздник. Несмотря на то, что мой муж после окончания военного училища прослужил недолго и уже давно трудится на гражданке, он остаётся настоящим военным человеком во всём. Это проявляется в его поведении, отношении к себе, к нашей семье и окружающим людям. Это заметно не только мне, но и всем знакомым и родственникам.

Я уверена: наша семья под его надёжной защитой будет всегда.

Про отношение мужа к Depeche Mode можно писать очень и очень много, потому что мой Андрей их по-настоящему любит. Наверно, не было дня, когда он не слушал бы их песни.

Для него Depeche Mode – это не только любимая музыка, но сложившийся стиль жизни. Под эту музыку он радуется и танцует даже иногда:)

Когда ему грустно или тяжело в жизни – снова Depeche Mode. «От всех печалей и невзгод поможет группа Depeche Mode» - это его любимое выражение или даже девиз по жизни. И так будет, я думаю, уже всегда. Без них он не может.

Когда я с ним познакомилась в 1997 году, я ему сразу сказала, что он похож на солиста Depeche Mode Дэйва Гаана - и внешне, и манерой поведения. Видела, что ему это приятно. Дальше при наших встречах мы вместе слушали альбомы Depeche Mode. Мне, как девушке, в то время нравилась другая музыка, но под влиянием Андрея я тоже научилась чувствовать в их музыке главное: мелодичность, стиль, драйв, лирику. И это помогает нам быть вместе почти 20 лет! Теперь наша дочь Александра в свои 16 лет является поклонницей этой группы.Она очень музыкальный человек, слушает много современных исполнителей, но Depeche Mode занимает одно из первых мест в её фонотеке. Муж и дочь собираются на их концерт 17 июля. Я думаю, что если выиграю - это будет достойный подарок для Андрея, поклонника Depeche Mode со стажем 30 лет.

История 15

Уверена, встретиться лицом к лицу с легендарными артистами Мартином Гором, Дэйвом Гааном и Энди Флетчером - это мечта миллионов поклонников. Искренне желаю удачи всем. Такие встречи меняют человека в лучшую сторону неоспоримо.

Мой мужчина, я уверена, достоин этого подарка. Не было ни одной просьбы моей ли или просто случайного человека, оставленной без внимания. Да и просьбы не нужны, он всегда на полшага вперед, чтобы помочь. Детям с ним не скучно, родители окружены заботой.

Защитник однозначно: когда-то ему пришлось защищать южные границы нашей большой Родины. И что пришлось пережить в Афганистане, мне неизвестно… Настоящие мужчины не жалуются.

Depeche Mode, мы были на концерте 29 июля 2013 года, оба мечтали об этом! И не разочаровались, это настоящий взрыв эмоций. Мне очень необходимо отблагодарить моего мужчину за те два часа наслаждения настоящей музыкой!

Перечитав истории несколько раз, терзаясь от невозможности сделать подарок всем, редакция LADY и организаторы концерта «Атом Интертеймент» присуждают победу автору истории под номером 11 и её супругу. Поздравляем!