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Женщина впервые возглавила Скотланд-Ярд
23.02.2017 10:07 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Руководителем Скотланд-Ярда впервые за 188-летнюю историю лондонской полиции стала женщина, сообщило Министерство внутренних дел Великобритании в аккаунте в Twitter.
"Глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик руководителем Скотланд-Ярда", — отметили в МВД.
Ранее 56-летняя Дик была заместителем руководителя Скотланд-Ярда, она сменит на посту Сэра Бернарда Хоган-Хоу, который возглавлял лондонскую полицию с 2011 года.
До своего назначения в Скотланд-Ярд Дик работала в МИД Великобритании, где курировала вопросы безопасности. После назначения Дик главой Скотланд-Ярда все ключевое руководство полицейских структур "Туманного альбиона" — Нацагентства по борьбе с тяжкими преступлениями, и совета Национальной полиции — находится в руках женщин. Представительницы "слабого пола" также руководят Минюстом и МВД страны.
Скотланд-Ярд обеспечивает не только безопасность в британской столице, но и занимается вопросами борьбы с терроризмом на общенациональном уровне, а также охраняет королевскую семью и сотрудников иностранного дипкорпуса.
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После назначения Дик на должность главы лондонской полиции все ключевые посты полицейских структур Британии занимают женщины.
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