



Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении создательниц групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка» и ищет дополнительных потерпевших.

Как сообщила пресс-служба СК, мать и дочь, 1968 и 1989 г.р. соответственно, имея умысел на завладение имущества граждан путем обмана, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, создали в начале 2015 года в социальных сетях «Одноклассники», а позже и в «ВКонтакте», группы, в которых предлагалось купить различные товары по цене гораздо ниже рыночной.

В настоящее время двум женщинам предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проверяется причастность иных лиц к совершению противоправных действий.

В соответствии с материалами уголовного дела в рамках расследования установлено более 1100 потерпевших. По предварительным оценкам сумма причиненного ущерба составляет не менее 500 тыс. рублей.

Продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств совершенных преступлений.

Ввиду того, что у следствия есть все основания полагать, что количество потерпевших является большим, главное следственное управление обращается с просьбой к лицам, пострадавшим от действий создателей группы «Маргаритка Маргаритка», обратиться в органы внутренних дел или подразделения Следственного комитета по месту жительства .