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Полузащитник Иван Денисевич открывает детскую футбольную школу в Гродно

23.02.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник Иван Денисевич открывает футбольную школу в Гродно. Об этом сообщает «Прессбол». Предполагается, что там будут заниматься дети от трех лет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

32-летний полузащитник прошлый год провел в «Ислочи», по окончании сезона-2016 покинув клуб. Сейчас футболист рассматривает предложения нескольких команд. Спортсмен был воспитанником Гродненской потом попал в минское «Динамо», где играл за дубль. В 2004 году перешел в «Дариду», где закрепился в основе. С 2007 года играл за гродненский «Неману», являлся одним из ключевых игроков. В 2010 году выступал за солигорский «Шахтер», но после вернулся в гродненский клуб.

«Занимаемся открытием школы для детишек от 3 до 7 лет. Надеюсь, в течение двух месяцев школа будет открыта», — рассказал Денисевич.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предполагается, что в новой футбольной школе будут заниматься дети от трех лет.

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