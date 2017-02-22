Работа американского художника Жан-Мишеля Баскии "Без названия" ("Одноглазый") станет главным лотом вечерних торгов произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне. Оценивающаяся сейчас в 14-18 миллионов фунтов стерлингов, "Без названия" последний раз появлялась на аукционе в 1987 году, за год до смерти художника, и была продана за 23,1 тысячи долларов. В то время это была одна из самых высоких цен за картины художника.

Картина австрийского художника Густава Климта "Цветущий сад" станет главным лотом торгов произведениями импрессионистов и модернистов на аукционе Sotheby's. Главная "звезда" предстоящих торгов — "Цветущий сад" — один из величайших шедевров, которые когда-либо попадали на аукцион. Большинство работ Климта такого уровня находятся в крупнейших музеях по всему миру, и лишь немного работ за последнее десятилетие попало на аукционы.

Другими топ-лотами торгов станут "Айсберг" немца Герхарда Рихтера, оценивающийся в 8-12 миллионов фунтов стерлингов, работа его соотечественника Георга Базелица "С красным флагом", эстимейт которой составляет 6,5-8,5 миллиона фунтов стерлингов.

Торги работами импрессионистов, модернистов и сюрреалистов пройдут в Лондоне 1 марта.