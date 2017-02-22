МИНСК, 23 фев — Sputnik. Руководителем Скотланд-Ярда впервые за 188-летнюю историю лондонской полиции стала женщина, сообщило Министерство внутренних дел Великобритании в аккаунте в Twitter .

"Глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик руководителем Скотланд-Ярда", — отметили в МВД.

​Ранее 56-летняя Дик была заместителем руководителя Скотланд-Ярда, она сменит на посту Сэра Бернарда Хоган-Хоу, который возглавлял лондонскую полицию с 2011 года.

До своего назначения в Скотланд-Ярд Дик работала в МИД Великобритании, где курировала вопросы безопасности. После назначения Дик главой Скотланд-Ярда все ключевое руководство полицейских структур туманного Альбиона — Нацагентства по борьбе с тяжкими преступлениями, и совета Национальной полиции — находится в руках женщин. Представительницы "слабого пола" также руководят Минюстом и МВД страны.

Скотланд-Ярд обеспечивает не только безопасность в британской столице, но и занимается вопросами борьбы с терроризмом на общенациональном уровне, а также охраняет королевскую семью и сотрудников иностранного дипкорпуса.