﻿ Женщина впервые возглавила Скотланд-Ярд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Женщина впервые возглавила Скотланд-Ярд

23.02.2017 10:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Руководителем Скотланд-Ярда впервые за 188-летнюю историю лондонской полиции стала женщина, сообщило Министерство внутренних дел Великобритании в аккаунте в Twitter.

"Глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик руководителем Скотланд-Ярда", — отметили в МВД.

​Ранее 56-летняя Дик была заместителем руководителя Скотланд-Ярда, она сменит на посту Сэра Бернарда Хоган-Хоу, который возглавлял лондонскую полицию с 2011 года.

До своего назначения в Скотланд-Ярд Дик работала в МИД Великобритании, где курировала вопросы безопасности. После назначения Дик главой Скотланд-Ярда все ключевое руководство полицейских структур туманного Альбиона — Нацагентства по борьбе с тяжкими преступлениями, и совета Национальной полиции — находится в руках женщин. Представительницы "слабого пола" также руководят Минюстом и МВД страны.

Скотланд-Ярд обеспечивает не только безопасность в британской столице, но и занимается вопросами борьбы с терроризмом на общенациональном уровне, а также охраняет королевскую семью и сотрудников иностранного дипкорпуса.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После назначения Дик на должность главы лондонской полиции все ключевые посты полицейских структур Британии занимают женщины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Спасибо Depeche Mode за "взращивание" чудесных мужчин": истории наших читательниц о любимых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика