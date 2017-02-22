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ОБСЕ расширит свою миссию в Украине

23.02.2017 10:53 — Разное | Ежедневник  
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ОБСЕ расширит свою миссию в Украине

ОБСЕ намерена расширить свою миссию в Украине. Председатель организации Себастьян Курц заявил, что обострение конфликта в регионе неприемлемо, и призвал стороны следовать минским соглашениям.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила увеличить число наблюдателей в составе специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН объявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщается на сайте ООН.

ОБСЕ планирует укрепить технический потенциал своей миссии и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Курц заявил, что ситуация в Украине один из центральных вопросов, над которыми работает организация. По его мнению, кризис в стране имеет несколько аспектов: вхождение Крыма в состав России, «поставки оружия на Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия».

Председатель ОБСЕ также заявил, что во время визита в Украину в январе этого года он смог убедиться, что на востоке страны сохраняется тяжелая обстановка, пишет РБК.

«Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи», - отметил Курц.

 
 
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ОБСЕ намерена расширить свою миссию в Украине. Председатель организации Себастьян Курц заявил, что обострение конфликта в регионе неприемлемо, и призвал стороны...

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