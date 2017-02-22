МИНСК, 23 фев — Sputnik. Конкурс предпринимательских идей — это публичный питчинг идей и инновационных проектов, в котором участвуют представители молодежных и предпринимательских сообществ, студенты университетов, начинающие и молодые предприниматели.



© Sputnik / Сергей Лескеть Бизнес на метле: как зарабатывают на Полесье 13

Некоторые из участников еще с трудом просчитывают точку безубыточности, уверенно утверждают, что вложения окупятся через полтора года, а вложенные потенциальным инвестором несколько тысяч долларов уже скоро принесут десятки тысяч дохода. Резюме экспертов от бизнеса: идеей должен быть увлечен сам автор, если же его единственная цель — заработать миллионы, увлечь ею будет сложнее.

Эксперты, присутствующие на питчинге, к обещаниям относятся скептически, но уверяют, что многие идеи после доработки смогут стать успешным стартапом. Корреспондент Sputnik побывала на конкурсе бизнес-идей и выбрала самые интересные идеи для бизнеса, с которыми город и мир стал бы лучше или проще.



© Фото: предоставлено организаторами Представить свою идею просто - куда сложнее защитить ее перед бизнес-экспертами

"Сейчас самые актуальные идеи — проекты в сфере IT, даже малоизвестному продукту при правильной экономике в этой сфере довольно просто найти своего потребителя. Предприниматель должен учитывать, что всякий инвестор хочет вложить небольшую сумму и увидеть на масштабируемый продукт. Желательно подготовить хороший бизнес-план, чтобы потенциальный ментор мог увидеть финансовые перспективы — но нужно представлять реальные цифры", — посоветовал Евгений Брянцев, руководитель коммерческого департамента МТС.

Молодым предпринимателям он посоветовал перед каждым питчингом проводить умозрительный эксперимент: представить, что у них есть миллион долларов и распорядиться им. Вложить в собственный проект или отнести в банк? Если все же автор идеи почувствует, что собственный миллион вложил бы, то и на помощь инвесторов есть шанс рассчитывать.

1. Проект "Вышегор"

Производство масштабного деревянного конструктора "Вышегор" и других деревянных игрушек под единым брендом. Создание франшизы досугово-игрового центра на базе конструктора.

Автор проекта уверена, что дети должны играть с натуральными игрушками, конструктор, из которого можно собрать даже корабль, обойдется покупателю почти в сто долларов. Опробованный на мамах, которые уже приобрели себе комплекты конструктора, он приглянулся и инвесторам. Осталось составить бизнес-план.



© Фото: предоставлено орагнизаторами Автор проекта "Вышегор" уверена, что дети должны играть с игрушками из натуральных материалов

2. Проект "Бабушкин чеснок"

Автор проекта мечтает продавать не только бабушкин чеснок, но и другие продукты, которые растут на участках наших бабушек — пенсионеров Минского района. Социальная ориентированность проекта также очевидна. Автор идеи планирует создать интернет-магазин натуральных домашних продуктов для жителей Минска и Минского района. С одной стороны, проект решает проблему реализации выращенных овощей и фруктов пенсионерами, которые в настоящее время вынуждены торговать на улицах города. С другой стороны, жители столицы заинтересованы в приобретении натуральных домашних продуктов, выращенных в Беларуси.



© Фото: предоставлено организаторами Проект "Бабушкин чеснок" должен помочь пенсионерам реализовать продукты с дач и огородов

3. Проект "Climbing Wall VR"

Скалодром с эффектом виртуальной реальности "Climbing Wall VR" представили три студентки. Идея проекта — совместить спорт и виртуальную реальность. Каждый клиент сможет выбрать, на какой точке земного шара он будет учиться покорять вершины, избавляясь от страха перед высотой. Посетитель, перед тем, как влезть на трассу, надевает специальные очки VR с уже загруженными локациями и попадает в приближенные к реальным условия.

4. Проект "Лабиринт из кукурузы"

Автор мечтает создать зону отдыха для всей семьи за пределами города в виде лабиринта под открытым небом, высаженным из двухметровой кукурузы. Правда, столкнулся с проблемой: заполучить кусок земли у местных администраций не так просто, главный вопрос, который ему задавали в сельсоветах — а зачем нам это нужно?

5. Проект "СтройЗдесь.Бел"

Интернет-сервис в сфере строительства и ремонта. Главные потенциальные пользователи сервиса — заказчики и исполнители. Заказчик сможет искать исполнителя, а последний — рекламировать свои услуги. Разработчик уверен, что так ненавистное дело ремонта станет проще.



© Фото: предоставлено организаторами Обсуждение проектов в бизнес-школе ИПМ

6. Проект "GreenLab"

Проект организованного пространства для отдыха и творчества. Целью данного проекта является создание места, где можно пользоваться современным оборудованием, общаться с единомышленниками, продвигать свои креативные идеи и воплощать в жизнь инновационные и прорывные изобретения. Пространство будет представлять из себя лабораторию, которая предполагает помощь квалифицированных консультантов и наличие современного оборудования, с помощью которого можно сделать практически всё, что угодно. Попросту — пространство, в котором можно распечатать деталь на 3D-принтере или иначе развивать в себе изобретателя.

7. Проект "Viper"

Проект в области авиации общего назначения. (АОН). Авторы проекта, который уже функционирует, и достаточно успешно, планируют производить легкие спортивные самолеты в Республике Беларусь, поставлять их для опыления полей, а также учить полету любителей. Одним словом, и полезно, и реализация мечты — за меньшие деньги, чем прежде.

8. Проект "Нашы майстры"

Предприятие по производству изделий из гипса (сувенирная продукция, товары для творчества, предметы интерьера). Все работники мастерских — люди, зависимые от алкоголя (или наркотиков), находящиеся на начальном этапе реабилитации.

Не все проекты располагают полноценным бизнес-планом, но многие эксперты от бизнеса сходятся во мнении, что азарт участников может быть даже важнее умения прикинуть доходы и расходы.



© Фото: предоставлено организаторами Первый вопрос, который чаще всего задают начинающим предпринимателям: "зачем вам это нужно?"

"Главные проблемы, которые я увидел в выступлениях — финансовая составляющая, а также зарегулированность законодательной системы с точки зрения простоты открытия бизнеса. Тот же проект с кукурузой упирается на решение вопроса аренды земли, разработчица игрушек много времени потратила на прохождение сертификации. Так что молодые предприниматели — романтики, которые горят проектами. Только в человека, который горит идеей, можно вкладывать деньги. Инвестор задает себе вопрос — если ты сам не рискнул минимальным капиталом ради своей идеи, почему он должен? Увлеченность идеей — один из главных критериев. Еще одна проблема в том, что у нас много разработчиков, но мало продуктологов, которые бы продвигали продукт, и потому не всегда можно понять, есть ли перспектива у того или иного продукта", — рассказал финансист Дмитрий Левкович.