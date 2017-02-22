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В Минске во время оформления ДТП загорелся Dodge: пожар тушили инспекторы ГАИ и очевидцы

23.02.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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В Минске инспекторы и очевидцы спасли автомобиль, который загорелся во время оформления ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Инцидент произошел 23 февраля, около 10.00. 43-летняя водитель Dodge ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова. На перекрестке с улицей Уманской она вовремя не среагировала на остановившийся Renault и допустила с ним столкновение.


Прибывшие для оформления ДТП инспекторы ГАИ осуществили все необходимые замеры. И когда женщина завела автомобиль, чтобы освободить проезжую часть, Dodge загорелся. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

— Возгорание началось в моторном отсеке автомобиля. Инспекторы и очевидцы произошедшего не растерялись и при помощи огнетушителей потушили пожар, — сказали в ГАИ.


 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 23 февраля, около 10.00, на проспекте Дзержинского.

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