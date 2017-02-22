В Минске инспекторы и очевидцы спасли автомобиль, который загорелся во время оформления ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





Инцидент произошел 23 февраля, около 10.00. 43-летняя водитель Dodge ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова. На перекрестке с улицей Уманской она вовремя не среагировала на остановившийся Renault и допустила с ним столкновение.





Прибывшие для оформления ДТП инспекторы ГАИ осуществили все необходимые замеры. И когда женщина завела автомобиль, чтобы освободить проезжую часть, Dodge загорелся. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

— Возгорание началось в моторном отсеке автомобиля. Инспекторы и очевидцы произошедшего не растерялись и при помощи огнетушителей потушили пожар, — сказали в ГАИ.



