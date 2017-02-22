Накануне Дня защитника Отечества AFISHA.TUT.BY прогулялась по магазинам торгового центра «Столица» и узнала, что девушки покупают своим защитникам и какие подарки никогда не выйдут из моды.





«Станки, пену для бритья и носки по акции раскупили мгновенно»

Многие девушки, совсем как мужчины перед 14 февраля , приобретали подарки в последний момент. Визуально много дам было в отделах с мужской парфюмерией, косметикой, нижним бельем и галантерейными изделиями. Всегда актуальную пену для бритья и носки раскупали и в этом году. Заведующая магазином «Мила» Юлия рассказывает, что перед праздником ходовых товаров специально заказали побольше.

— Любят наших мужчин очень сильно. Акционные носки (вы бы видели, какими их партиями покупают) ушли в первую очередь, — шутит она. — Все наборы тоже раскупили. Пены для бритья и гелей для душа с утра вообще не было, в течение дня, хорошо, все довозят.





Именно с пеной для бритья в очереди в кассу стоит Инна. Говорит, подарок пришла купить в последний момент.

— Обычно стараюсь искать что-то интересное, но в этом году оказалось сложно что-то придумать. Решила: что первое увижу — то и куплю.

— И увидели пену для бритья?

— Получилось, что да. Зато это точно то, что будет нужно. Все-таки купить что-то в подарок женщине проще.





Такого же мнения и Ирина с Гражиной. Девушки зашли в магазин купить подарки своим парням.

— Мой перед праздником говорит: у меня все заканчивается, надо пойти купить. А я ему в ответ: подожди, давай я тебе подарю. Так вот хорошо получилось, не нужно было долго думать, — говорит Гражина.

У ее подруги Ирины похожая ситуация. Они сходятся во мнении, что долго над подарком ко Дню защитника Отечества не стоит размышлять.

— Почему? А мужчины к 8 Марта должны готовиться?

— 8 Марта — это другое. У нас так принято, наверное. А чем пена плохой подарок?

«Женщины покупают подарок мужчинам и не упускают шанс купить что-то и себе»

В Mark Formelle рядом с витриной с носками замечаем Светлану. Она действительно присматривает носки в подарок, правда, как дополнение к основному подарку — туалетной воде.





— Туалетную воду купила ту, которой он всегда пользуется. А носки Максим хочет какие-нибудь яркие, так что черные не подходят. Думаю, вот, красные купить или оранжевые. Обычно я всегда знаю, что ему нужно, — но тут с подарком он мне подсказал. Я считаю, что подарок все равно не должен быть дешевым.

— А вы ему в ответ на 8 Марта подскажете, что подарить?

— Нет, не подскажу. Он знает, что мне много чего нужно, — улыбается Светлана.

Рядом подарок папе Илье выбирает Елизавета. Подарок своему парню Константину девушка уже купила — шорты и носки.





— Шорты взяла с собой запасные — чтобы сверить. А майку такую папа давно хотел. Правда, немного не уверена в размере — но он все равно любит свободные, так что, думаю, ничего страшного не произойдет.

Лиза говорит, что выбирать подарок ей несложно — она всегда знает, что и кому подарить.

— Думаю, девушке проще что-то присмотреть парню, потому что девушки более внимательные, чем мужчины. Они подмечают, что им нужно, мужчины так не могут, а определить размер — так вообще.





В магазине отмечают, что спросом перед праздником пользуются наборы носков по 15 штук в чемоданчике (какие именно, можно выбрать самому). Следующие в рейтинге — трусы, меньше берут маек и халатов.

— Женщины покупают что-то мужчинам, а потом быстренько перебегают в женский отдел и не упускают шанс купить что-то и себе, — подмечают продавцы.

«Вряд ли хоть какой-то мужчина рад в очередной раз получить пену для бритья»

А вот ювелирные изделия на этот праздник мужчинам практически не покупают. Совсем немного приобретают наручных часов, а настоящий хит перед 23 Февраля в Ziko — ручки. Их как раз присматривает семейная пара — сразу несколько штук.





— Покупаем родственникам. Они у нас солидные ребята, так что это подходящий подарок.

Тоже ручку мужу приобретает Екатерина. Говорит, что у супруга соответствующая должность.

— К такому празднику сложно что-то купить. Типичные подарки надоедают, хочется чем-то удивить. Как раз подвернулся повод — ручка нужна. Раньше покупала на 23 Февраля и часы, и золотые украшения, и браслеты, и другие ювелирные. Папа у нас военный — так что этот праздник у нас, может, еще более серьезный, чем день рождения.





Активно девушки покупали портмоне, кошельки и другие изделия из кожи.

— Лучше покупать что-то качественное и нужное, чтобы не лежало без дела. Конечно, подарок зависит от капитала, сбережений. Трусы и носки тоже нужны. Как и пена для бритья. Но это банальщина и вряд ли хоть какой-то мужчина рад в очередной раз ее получить.



