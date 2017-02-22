Венесуэльский лыжник Адриан Солано стал главным героем старта чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.



Reuters

Сначала его не хотели пропускать через границу, так как с собой у Солано с собой было всего 20 евро. К тому же национальность лыжника вызвала лишь улыбки финских таможенников. Тем не менее, его все-таки пустили на чемпионат.

Венесуэлец принял участие в квалификационном заезде на дистанции 10 километров, продемонстрировав очень своеобразный стиль лыжного бега и опоздав на старт. Солано постоянно падал, ломал палки, а к трети дистанции уступал уже около получаса, вскоре сойдя с дистанции под овации зрителей.