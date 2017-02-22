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Лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира, проиграв полчаса за 3 километра
Венесуэльский лыжник Адриан Солано стал главным героем старта чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
Сначала его не хотели пропускать через границу, так как с собой у Солано с собой было всего 20 евро. К тому же национальность лыжника вызвала лишь улыбки финских таможенников. Тем не менее, его все-таки пустили на чемпионат.
Венесуэлец принял участие в квалификационном заезде на дистанции 10 километров, продемонстрировав очень своеобразный стиль лыжного бега и опоздав на старт. Солано постоянно падал, ломал палки, а к трети дистанции уступал уже около получаса, вскоре сойдя с дистанции под овации зрителей.
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Венесуэльский лыжник Адриан Солано стал главным героем старта чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
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