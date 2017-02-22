В базе квартир, выставленных на продажу сейчас огромное количество квартир с неадекватными ценниками. Эксперты говорят: такого не было давно, продавцы настолько дезориентированы, что стало сложно выстраивать цепочки «продаем однушку — покупаем двушку, продаем двушку — покупаем трешку».



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Виталий ГИЛЬ

-- Доходы населения снижаются, все реже происходят чистые покупки или продажи недвижимости, -- рассказывает агент по операциям с недвижимостью АН «ВСП-недвижимость» Вероника Чехович. -- Сегодня мы столкнулись с тем, что люди, желающие улучшить свои жилищные условия, иногда вынуждены снимать свои объекты с продажи, потому что не могут найти подходящий встречный вариант. Очень много предлагается объектов по неоправданно завышенным ценам. Например, за метр стандартной 3-ки с «советским» ремонтом, построенной 40 лет назад, продавец желает получить больше, чем за метр в новостройке. Не верит, что покупатель любой ремонт, которому старше 5 лет, рассматривает, как недостаточно хороший и нуждающийся в доработке. Мы наблюдаем сейчас явное противостояние между продавцами и покупателями.

Продавцы, имеющие квартиры с достойным ремонтом, вообще не спешат с продажей, они ждут покупателя, который купит по заявленной цене. Покупатели не слишком церемонятся. Первый торг ведется на этапе переговоров о просмотре, зачастую сразу предлагается цена на 10% ниже, указанной в объявлении. Сегодня взгляды на рынок у продавцов и покупателей как никогда далеки друг от друга.

-- Еще некоторое время назад мы советовали клиентам, желающим улучшить жилищные условия, найти покупателя на свою квартиру, а потом заняться поиском встречного варианта, -- говорит агент по операциям с недвижимостью «ВСП-недвижимость» Светлана Фетисова. — Сейчас наши клиенты очень осторожны. Прежде, чем выставить свое имущество на продажу, они смотрят, если ли подходящий вариант взамен. Все больше минчан задумываются над тем, чтобы переехать из квартир старого жилфонда в новостройки.

В регионах продавцы тоже склонны завышать цены.

-- На рынке недвижимости в Могилеве сейчас затишье. Продавцы незначительно подняли цены на свои объекты. Вероятно это связано с тем, что курс доллара несколько снизился, — говорит заместитель директора Могилевского филиала «ВСП-недвижимость» Инна Чижанова. — Закономерно, что покупатели не проявляют интереса к недвижимости по более высокой цене. Как будет развиваться ситуация, прогнозировать трудно. Здесь очень тонкая грань. Если покупатели начнут приобретать по предлагаемым ценам, то объекты останутся в действующем ценовом сегменте. Если покупок не будет, продавцы будут вынуждены снизить стоимость объектов. Замечу, что цена противостояния в Могилеве -- 1−2 тысячи у.е.

Домики в деревне

Изменилась ситуация и на рынке загородной недвижимости. Еще несколько лет назад вложения в нее считались хорошей инвестицией. Сегодня в силу разных причин многие собственники предпочитают иметь деньги, а не дома и коттеджи. Цены на «домики за МКАД» заметно снизились.

-- Интересно, что сегодня все больше встречается объявлений об обменах квартиры на дом и наоборот, -- делится агент по операциям с недвижимостью «ВСП-недвижимость» Александр Летченя. — Цены на загородку прилично упали, но покупатели требуют еще меньших цен. В моей практике был случай, когда за коттедж, продаваемый по вполне адекватной цене в 250 тысяч у.е., покупатели предлагали 160. За дома, выставленные по ценам ниже рыночных, предлагают еще более низкие цены. Впрочем, как правило, такие объекты без проблем продаются и по заявленной стоимости.

Сейчас на рынке не большой выбор домов 100-процентной готовности с современными планировками и качественной отделкой. Эти объекты пользуются спросом, — отмечает эксперт.