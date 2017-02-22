В 90-х их песни распевали все — школьники, студенты, бандиты, инженеры, учителя. Сегодня многим из них уже за 30, 40, 50… На плечах — солидные костюмы за плечами — богатый жизненный опыт. Но с первыми аккордами все это куда-то исчезает. Как будто и не было тех лет. О концерте с привкусом ностальгии наш репортаж.





Последний раз «Агата Кристи» выступала в Гомеле 21 год назад. За это время одни ее поклонники успели родиться, другие подрасти, третьи — повзрослеть.

Когда братья Самойловы собирали многотысячный «Олимпийский», Ксении не было даже в проекте. 19-летняя девушка рассказывает — отец слушал «АК» столько, сколько она себя помнит. Свою любовь передал по наследству и ей.





Галина приехала ради концерта любимой группы из Жлобина. Признается, что сыну-подростку лично включала «Опиум». Перед этим, правда, чтобы, не дай бог, не воспринял призывы музыкантов буквально, пришлось рассказать про метафоры, аллегории и прочие речевые фигуры в поэзии.





Когда-то Игорь Михайлович слушал «Агату Кристи» на кассетах, сегодня эти же песни — в машине на флешке у его сына Руслана.





Преподаватель английского — Анна следит за творчеством любимой группы с 10 класса. Любую композицию угадает с первых трех нот.

— Мы тогда, 20 лет назад, просто сходили с ума по ним, интернета не было, поэтому за газетой с публикацией про кумиров готовы были ехать в другой город, доставали аудиозаписи и видео с концертов, заслушивали и засматривали их до дыр. А сына я назвала Глебом, — смеется Аня.





Кстати, тот, чьим именем поклонницы «Агаты Кристи» называли своих детей, семь лет назад покинул коллектив. У братьев Самойловых уже давно не ладилось. Намешалось там всего — личного, творческого и даже политического. Глеб в результате ушел, создал свою группу Matrixx. Полгода назад попытался через суд запретить исполнять брату 172 композиции, которые группа записала за время своего творчества, но дело так и не выиграл. Теперь песни «Агаты Кристи» Вадим исполняет один.





На концерт в Гомеле в ДК «Железнодорожников» собрался полный зал. Когда зазвучали любимые хиты, люди встали со своих мест и больше уже не садились. Под нескончаемые аплодисменты и вспышки камер Вадим Самойлов исполнил все, что от него ждали столько лет. Кажется, он и сам не ожидал, что будет так.

Время от времени музыкант направлял микрофон в зал, проверяя на прочность своих давних поклонников — испытание караоке прошли все.

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— Я на нее подсел 20 лет назад как на опиум и до сих пор никак не отпускает — пробирается ближе к сцене мужчина лет 50-ти. Рядом с ним затягивает «Черную луну» молоденькая студентка.



Возле сцены снова жарко и тесно, как и 20 лет назад.

Музыкант не скрывает радости — его музыка объединяет. В конце он добавляет: белорусам и россиянам нечего делить. Но вот из зала кто-то пытается дополнить: «Тебя любят и в Украине!».





Самойлов еще исполняет пару новых песен на бис, уставший, но явно довольный, тем, что его не забыли, раздает автографы и фотографируется с поклонниками.















