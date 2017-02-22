Около 03:00 23 февраля на лагерь защитников Куропат напали неизвестные в масках с деревянными заостренными палками. По словам очевидцев, 15-20 нападавших с криками «Слава России!» и «Белая раса» разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку с костром.

Нападение длилось около минуты, был ранен волонтер Александр Киркевич, которому битой разбили до крови висок. Затем нападавшие скрылись в сторону урочища Куропаты, сообщает Радио «Свобода» .

«Это была спланированная заранее и согласованная с милицией акция, так как за час до нападения милиционер, который наблюдал за лагерем, ушел», - рассказал активист «Молодого фронта» Артем Левченко.

На место происшествия протестующие вызвали милицию. Они восстановили лагерь и заявляют, что не собираются сворачивать защиту Куропат. Также активисты не намерены отменять намеченное на 18:00 23 февраля большое собрание местных жителей против стройки.

Часть активистов направилась в городской отдел милиции на улице Кольцова, чтобы написать заявление о нападении. При этом защитники Куропат заявляют, что их задержали, когда они пришли в ГОМ с заявлениями на нападавших. Телефоны их отключены. Однако дежурный городотдела утверждает, что никто их не задерживал, а активисты пишут заявления.