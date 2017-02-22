



Министр образования Игорь Карпенко рассчитывает на эффективную реализацию Программы сотрудничества между министерством и Белорусской православной церковью на 2015-2020 годы.

Об этом он сообщил на заседании координационного совета, посвященного ходу выполнения программы в 2016 году, сообщили БЕЛТА в БПЦ. Руководитель ведомства, в частности, выразил мнение, что одна из важнейших задач образования - формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, основанной на духовно-нравственном и правовом фундаменте.

Игорь Карпенко считает, что перспективными направлениями взаимодействия государства и церкви в образовательной сфере являются поддержка волонтерского движения и воспитание милосердия, а также профилактика правонарушений и преступлений, суицидов, употребления психоактивных веществ, подверженности влиянию деструктивных культов.

Министр выразил надежду на успех и плодотворность сотрудничества с учетом Программы сотрудничества между Минобразования и БПЦ до 2020 года. Митрополит Минский и Заславский Павел в свою очередь отметил, что христианские ценности - главное, что должно объединять государство и церковь, светское образование и духовное просвещение.

Сейчас церковь стремится поддерживать мир и согласие в обществе, исходя из высоких нравственных идеалов. Митрополит Павел пояснил, что духовно-нравственное воспитание предполагает развитие у молодых людей веры, доброты, чести и других положительных качеств. Патриарший экзарх убежден, что только в мудром соработничестве государство и церковь "смогут посеять добрые семена среди молодежи".

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко напомнил, что к настоящему времени соглашения о сотрудничестве с БПЦ заключили 16 белорусских министерств, все облисполкомы, Мингорисполком, Национальная академия наук, Союз писателей. Леонид Гуляко отметил значимость вклада церкви в патриотическое духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие традиций милосердия по отношению к инвалидам, ветеранам войны и труда.

Подводя итоги заседания, Игорь Карпенко добавил: "Нам необходим дальнейший диалог системы образования и церкви". Следующее заседание координационного совета министр предложил провести в Полоцке - столице празднования 500-летия белорусского книгопечатания.