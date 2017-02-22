В то время как Дарья Домрачева вместе с Надеждой Скардино в австрийском Хохфильцене боролись за награды чемпионата мира в масс-старте, в белорусских Раубичах проходили соревнования среди тех, кто пока только мечтает о наградах Олимпиады и подиуме чемпионата мира. Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба проходили в десятый раз, но впервые — в новом качестве.





Популярность биатлона, как в Беларуси, так и в мире с каждым годом бьет все новые рекорды и телерейтинги. Так, в этом сезоне в соревнования «Снежный снайпер» были вовлечены 37 633 школьника. Особенно преуспела тут Минская область — 15 668 стреляющих лыжников попробовали свои силы в одном из самых массовых детских турниров. А в финальный этап отобралось 168 наиболее успешных «снежных снайперов» со всех регионов страны. Интересно, что пока только в России и теперь в Беларуси под давлением небывалой популярности биатлон перемещается из технического и доступного только профессионалам вида спорта в массовый сегмент.





В свой десятый юбилей «Снежный снайпер» революционно изменил регламент. Если раньше дети сначала стреляли в тире, а потом бежали гонку (к слову, так проходят районные отборочные этапы), то теперь детский любительский биатлон приобрел многие черты биатлона взрослого. Специально под новый регламент Президентский спортивный клуб закупил и распространил по регионам более 150 мишенных биатлонных установок и около 100 пневматических винтовок для проведения областных этапов, а также для тренировок наиболее увлеченных биатлоном детей. А финальный этап прошел в атмосфере, которая была знакома участникам только по трансляциям в телевизоре: трасса знаменитого спорткомплекса «Раубичи», стрельба по настоящим мишенным установкам из настоящих биатлонных винтовок, которые еще недавно держали в руках звезды биатлона в «Гонке легенд», зрелищные биатлонные гонки (масс-старт и эстафета), строгий судейский контроль.





Среди участников финального этапа можно встретить еще какие биатлонные фамилии. Город Минск, например, представляла Анастасия Попова. Дочь олимпийского чемпиона Александра Попова уверенно выиграла первый масс-старт в младшей группе, поразив все мишени. Отец, будучи сам отменным стрелком на биатлонной трасе, наверняка одобрит.





Страсти на трассе в Раубичах кипели ни чуть не меньшие чем на взрослых соревнованиях. Финишная разборка за призовые места в смешанной эстафете средней возрастной группы стала украшением всего финала.





Награждали ребят их биатлонные кумиры: бронзовый призер олимпиады в Нагано-1998 Алексей Айдаров, который также много работал с ребятами на стрельбище на предсоревновательном сбое, девятнадцатикратный призер чемпионатов мира Елена Зубрилова, а также призеры чемпионатов мира Ольга Назарова и Людмила Ананько.





Глядя на эмоции ребят на трассе и на подиуме, становилось понятно, что для кого-то мечта уже исполнилась, а кто-то сосредоточенно смотрит вдаль — мысленно примеряясь к трассам и подиумам Хохфильцена, Оберхофа и Антхольца.

Неофициальный медальный зачет «Снежного снайпера-2017»:

Минская область — 4+3+3 (4 золотых + 3 серебряных + 3 бронзовых) Могилевская область — 2+4+1. г. Минск — 2+1+2. Витебская область — 1+1+0. Гродненская область — 0+0+3.





Со всеми результатами можно ознакомиться на странице соревнований .

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