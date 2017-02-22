|
"Калашников" – легендарное и нестареющее оружие
23.02.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь
"Калашников" стоит на вооружении армий 50 стран, он является основным стрелковым оружием и белорусских вооруженных сил.
С момента принятия автомата на вооружение в СССР было выпущено более 100 миллионов единиц этого оружия, по лицензии и без АК производят в странах Африки, Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День защитника отечества Sputnik предлагает кому-то вспомнить, а кому-то поближе познакомиться с самым распространенным в мире стрелковым оружием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии