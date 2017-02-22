Автомат, сконструированный в 1947 году Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, был и остается гордостью советских и российских оружейников. В этом году легендарное оружие отмечает 70-й день рождения.

"Калашников" стоит на вооружении армий 50 стран, он является основным стрелковым оружием и белорусских вооруженных сил.

С момента принятия автомата на вооружение в СССР было выпущено более 100 миллионов единиц этого оружия, по лицензии и без АК производят в странах Африки, Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.