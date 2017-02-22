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Стал известен состав сборной Беларуси на этап Кубка мира по биатлону в Южной Корее

23.02.2017 11:31 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси определилась с составом на этап Кубка мира в Пхенчхане. Гонки пройдут на олимпийской трассе.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Нашу команду представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Роман Елетнов, сообщает «Биатлон Онлайн».

Программа этапа:

2 марта. Спринт, женщины.

3 марта. Спринт, мужчины.

4 марта. Преследование, женщины.

4 марта. Преследование, мужчины.

5 марта. Эстафета, женщины.

5 марта. Эстафета, мужчины.

 
 
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Сборная Беларуси определилась с составом на этап Кубка мира в Пхенчхане. Гонки пройдут на олимпийской трассе.

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