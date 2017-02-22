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Стал известен состав сборной Беларуси на этап Кубка мира по биатлону в Южной Корее
Сборная Беларуси определилась с составом на этап Кубка мира в Пхенчхане. Гонки пройдут на олимпийской трассе.
Нашу команду представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Роман Елетнов, сообщает
Программа этапа:
2 марта. Спринт, женщины.
3 марта. Спринт, мужчины.
4 марта. Преследование, женщины.
4 марта. Преследование, мужчины.
5 марта. Эстафета, женщины.
5 марта. Эстафета, мужчины.
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Сборная Беларуси определилась с составом на этап Кубка мира в Пхенчхане. Гонки пройдут на олимпийской трассе.
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