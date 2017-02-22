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Михаил Горбачев продает свою виллу в Германии за 7 миллионов евро
Президент СССР Михаил Горбачев продает свою виллу Hubertus-Schlossl в предгорьях Альп в Баварии. Мэр городка Роттах-Эгерн рассказал журналистам, что советский политик в последние годы стал приезжать сюда все реже из-за проблем со здоровьем. Раньше, по рассказам соседей, его видели тут с семьей, но вели себя они очень тихо.
Площадь трехэтажного основного дома 1908 года постройки составляет 570 квадратных метров, гостевого 120. Коттедж расположен на участке площадью 2,6 тыс. кв. м. Ремонт был произведен в 2008 году, сообщает
Выставленная на продажу в городке Роттах-Эгерн рядом с озером Тегернзее вилла приобретена в 2007 году, на почтовом ящике имя дочери Горбачева — Ирины Вирганской.
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Вилла - два домика в Альпах
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