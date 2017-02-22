Президент СССР Михаил Горбачев продает свою виллу Hubertus-Schlossl в предгорьях Альп в Баварии. Мэр городка Роттах-Эгерн рассказал журналистам, что советский политик в последние годы стал приезжать сюда все реже из-за проблем со здоровьем. Раньше, по рассказам соседей, его видели тут с семьей, но вели себя они очень тихо.



Фото merkur.de

Площадь трехэтажного основного дома 1908 года постройки составляет 570 квадратных метров, гостевого 120. Коттедж расположен на участке площадью 2,6 тыс. кв. м. Ремонт был произведен в 2008 году, сообщает .



Фото merkur.de



Фото merkur.de

Выставленная на продажу в городке Роттах-Эгерн рядом с озером Тегернзее вилла приобретена в 2007 году, на почтовом ящике имя дочери Горбачева — Ирины Вирганской.