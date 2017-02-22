﻿ Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля. 21.by
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Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля

23.02.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мужчины традиционно любят мясо, хорошее мясо. Желательно с косточкой, и никакого риса и прочих непонятных продуктов. А еще мясо должно быть острым и его должно быть много!

Нам понадобится:

  • Ребрышки телячьи — 1 кг
  • Картофель мелкий — 1 кг
  • Чеснок — 1 небольшая головка
  • Кетчуп — 100 г
  • Горчица — 50 г
  • Острая красная паприка — 1 ч.л.
  • Сванская соль
  • Черный молотый перец, соль, сахар — по вкусу
  • Растительное масло — 100 мл
  • Розмарин — свежий или сушеный — по вкусу.
Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки "Брутальные" с картофелем

Собираем смесь сухих ингредиентов — соль, перец, паприка, розмарин, все смешиваем. Ребра перебираем, удаляем лишнее, проверяем не осталось ли осколков косточек, выкладываем в глубокую миску. Засыпаем смесью сухих ингредиентов, тщательно перемешиваем, чтобы специи покрыли ровным слоем ребрышки и оставляем немного промариноваться. Картофель тщательно моем, но не чистим, мы же готовим мужское блюдо! Если нет мелкого картофеля, можно взять большой и порезать пополам.

Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Телячьи ребрышки

Теперь займемся соусом. Смешиваем кетчуп, горчицу, порубленный крупно чеснок, добавляем сванскую соль, тщательно перемешиваем. Добавляем почти все растительное масло, снова тщательно перемешиваем. Если соус густой, а его нам нужно много, чтобы покрыл ребрышки и картофель, добавляем бульон или кипяченую воду и снова перемешиваем. Пробуем на вкус, мне было немного кисловато и я добавила немного сахара. Разогреваем духовку до 220 градусов.

Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Соус для телячьих ребрышкек

Теперь начнем собирать противень. Сначала дно противня поливаем остатками растительного масла и распределяем равномерно по дну. Затем выкладываем картофель, оставляя между ним пустоты. Затем выкладываем между картофелем ребрышки, нам нужно полностью закрыть пустоты.

Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки "Брутальные" с картофелем

Теперь берем наш соус и поливаем продукты сверху, стараясь равномерно распределить по поверхности. Если соуса все же не хватило, просто долейте немного бульона или воды. Закрываем противень сверху фольгой и отправляем в духовку минут на 20.

Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки "Брутальные" с картофелем

Снимаем край фольги и смотрим мягкие ли ребрышки и картофель, если да, то фольгу снимаем и продолжаем запекать. Когда ребрышки с картошкой зарумянятся с одной стороны, переворачиваем на другую, что бы корочка была равномерной.

Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки "Брутальные" с картофелем

Достаем готовое блюдо из духовки. Берем большое сервировочное блюдо и отправляем его в духовку хорошенько прогреться. Пока блюдо нагревается, нарезаем овощи и зелень. Выкладываем в центр блюда ребрышки, по краям картофель и овощи, посыпаем рубленой зеленью и подаем к столу. Такое блюдо станет отличной "мужской" закуской к Дню защитника Отечества!

Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки "Брутальные" с картофелем

Приятного аппетита!

 
 
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Что подарить мужчине 23 февраля, как отметить праздник, что приготовить такого, что бы ему понравилось?

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