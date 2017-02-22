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Фермер из Каменецкого района подал в суд на налоговую из-за декрета о тунеядстве
Житель Каменецкого района Сергей Сиводедов вдохновился примером гомельчанина Александра Семенова и также подал в суд на налоговую из-за декрета № 3.
Сергей Сиводедов живет в деревне и вместе с родителями занимается на приусадебном участке выращиванием сельскохозяйственной продукции, которую затем реализует на рынке. Как пояснил собеседник, хозяйство не его личное, а совместное с родителями, поэтому эта деятельность не является основанием для аннулирования извещения на финансирование государственных расходов.
Письмо счастья из налоговой на 360 рублей он получил в середине декабря прошлого года. Как отметил собеседник, в созданные при исполкомах комиссии, которые рассматривают вопросы об аннулировании извещений, он не обращался принципиально.
«Я считаю, что это ниже моего достоинства. Просто уже много прочел, как люди унижаются перед ними (членами комиссий — TUT.BY) и все-равно получают отказ», — отметил фермер.
20 февраля мужчина подал на местную налоговую иск в суд Каменецкого района.
«Я добиваюсь того, чтобы налоговая инспекция вычеркнула меня из списка иждивенцев и чтобы меня признали неплательщиком этого сбора», — заключил Сергей.
Фермер надеется, что решение суда будет в его пользу. В противном случае он намерен обжаловать его в вышестоящую инстанцию.
Напомним, первый в Беларуси суд против декрета о тунеядстве
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Мужчина требует вычеркнуть его из списка иждивенцев.
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