Актриса, неординарный режиссер и сценарист Рената Литвинова выступит в Минске с творческим вечером 26 апреля во Дворце Республики. Билеты появились в продаже сегодня.





Рената Литвинова — актриса и режиссер, подарившая миру такие уникальные проекты, как «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире» и многие другие. Образы героинь Ренаты из фильмов «Небо. Самолет. Девушка», «Страна глухих», «Про любовь» навсегда поселились в наших сердцах. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, она вызывает восторг и уважение со стороны и зрителей, и критиков.





Окруженная особой аурой элегантности и загадочности, Рената Литвинова всегда появляется эффектно, заставляя всех вокруг затаить дыхание, ловить каждое ее слово, каждый жест.

«Если влюбиться в Ренату Литвинову, то это как приговор: это пожизненно», — тонко подметил журналист, телеведущий Владимир Познер.

Прикоснуться к миру художницы, а также оценить ее яркие образы и рассуждения о жизни, творчестве и любви, почитатели таланта Ренаты Литвиновой смогут 26 апреля 2017 года на ее творческом вечере, который пройдет во Дворце Республики в 19:00.

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Встреча с Ренатой Литвиновой состоится 26 апреля во Дворце Республики.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: 20 — 130 рублей. Инфолиния: +375 29 3 405 106, +375 29 75 111 75. Купить билет