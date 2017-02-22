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Режиссер Ильиных об Алексее Петренко: ушел настоящий мастер

23.02.2017 12:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Народного артиста России Алексея Петренко, который ушел из жизни вечером 22 февраля, ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминают вместе с режиссером, актером и продюсером Артуром Ильиных.

Советский и российский актер, Народный артист РСФСР Алексей Петренко скоропостижно скончался на 79 году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Петренко создал галерею незабываемых образов в театре и кино. Среди них и те, которые воплощены в белорусских кинолентах. О своих встречах с Петренко в театре и на съемочной площадке вспоминает белорусский режиссер, актер и продюсер Артур Ильиных.

Режиссер Ильиных об Алексее Петренко: ушел настоящий мастер
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Народный артист России Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни

"Я познакомился с ним, когда учился. Нас возили в Москву на практику, он работал с Васильевым тогда. И на мастер-классах, в театре, наш худрук, Валерий Раевский говорил нам: "Смотрите, как этот человек умеет молчать". Петренко ничего практически не говорил, но когда звучала команда "Начали!", или "Мотор!", то он просто выдавал нечто невероятное", — рассказал Ильиных.

Алексей Петренко родился в Черниговской области, в 1961 году окончил Харьковский театральный институт. После его окончания поступил на службу в Запорожский музыкально-драматический театр имени Щорса, через два года — в Донецкий областной русский драматический театр в Мариуполе. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, МХАТа, Театра современной пьесы. С 2010 года был членом Патриаршего совета по культуре.

Первую роль в кино получил в 1967 году. Снялся более чем в 70 фильмах. В Беларуси снимался у Михаила Пташука, в фильмах "Наш бронепоезд" и "В августе 44-го".

Воспоминания об Алексее Петренко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Народного артиста России Алексея Петренко, который ушел из жизни вечером 22 февраля, ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминают...

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