|
В Пекине испытают новый стандарт передачи данных 5G
23.02.2017 12:38 — Разное | Ежедневник
В пекинском районе Хуайжоу планируются самые масштабные в мире полевые испытания 5G, в которых примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного оборудования.
Второй этап китайских исследований и разработок был официально запущен в сентябре 2016 года, в тестировании приняли участие такие предприятия, как Huawei, ZTE, Datang, Nokia, Samsung и т.д.
Как сообщил глава телекоммуникационного отдела Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку, к 2018 году будет сформирован стандарт первой версии 5G, а в 2020 году 5G официально вступит в пользование, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пекинском районе Хуайжоу планируются самые масштабные в мире полевые испытания 5G, в которых примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии