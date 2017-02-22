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В Пекине испытают новый стандарт передачи данных 5G

23.02.2017 12:38 — Разное | Ежедневник  
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В Пекине испытают новый стандарт передачи данных 5G

В пекинском районе Хуайжоу планируются самые масштабные в мире полевые испытания 5G, в которых примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного оборудования.

Второй этап китайских исследований и разработок был официально запущен в сентябре 2016 года, в тестировании приняли участие такие предприятия, как Huawei, ZTE, Datang, Nokia, Samsung и т.д.

Как сообщил глава телекоммуникационного отдела Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку, к 2018 году будет сформирован стандарт первой версии 5G, а в 2020 году 5G официально вступит в пользование, пишет БЕЛТА.

 
 
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В пекинском районе Хуайжоу планируются самые масштабные в мире полевые испытания 5G, в которых примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного...

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