



В пекинском районе Хуайжоу планируются самые масштабные в мире полевые испытания 5G, в которых примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного оборудования.

Второй этап китайских исследований и разработок был официально запущен в сентябре 2016 года, в тестировании приняли участие такие предприятия, как Huawei, ZTE, Datang, Nokia, Samsung и т.д.

Как сообщил глава телекоммуникационного отдела Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку, к 2018 году будет сформирован стандарт первой версии 5G, а в 2020 году 5G официально вступит в пользование, пишет БЕЛТА.