Следственный комитет Беларуси обратился к гражданам с просьбой помочь найти поддельные купюры номиналом 20 рублей, которые были распространены фальшивомонетчиками. Фальшивые купюры — тема номер один в белорусских СМи и Байнете.

Что делать, если вам в руки попала подозрительная купюра, как избежать неприятностей, связанных с подобной ситуацией, как правильно поступить и куда обратиться? Узнать, как обстоит дело с фактами выявления фальшивых денег в Витебской области, мы решили у официального представителя Следственного комитета этого региона Светланы Сахаровой.

"В 2016 году витебскими правоохранителями возбуждено 114 уголовных дел, связанных с фактами изготовления, хранения, сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Только по одному уголовному делу был вынесен обвинительный приговор — в Орше, в августе прошлого года, мужчина предъявил для оплаты за поездку водителю такси купюру достоинством 50 рублей Нацбанка Беларуси образца 2009 года, имеющую явные признаки подделки. Основная же масса уголовных дел производством приостановлены в связи с неустановлением лица для привлечения к ответственности в качестве обвиняемого", — сообщила официальный представитель СК.

На вопрос насколько часто подделывают новые белорусские деньги, Сахарова ответила, что это явление носит единичный характер, как в Витебской области, так и в целом по стране.

Сахарова также рассказала о том, что делать, если вам все-таки попалась в руки фальшивая купюра.

"Если вы получили такую купюру в кассе магазина, немедленно сообщите об этом кассиру и пригласите администратора магазина, в банках и магазинах ведется видеозапись, которая подтвердит, что вы получили эту купюру именно от оператора. Когда гражданин не может вспомнить, где получил фальшивые деньги, ему следует обратиться в органы внутренних дел и сообщить о своих подозрениях. Ответственность наступает, если гражданин сам изготовил купюру или знал, что купюра является поддельной, хранил ее, чтобы оплатить покупки, и намеренно совершил платеж поддельной купюрой", — пояснила представитель СК.

Аудиозапись беседы с официальным представителем СК по Витебской области слушайте на радио Sputnik Беларусь.