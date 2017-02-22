﻿ Под Минском ВАЗ на "лысой" летней резине вылетел на встречку и врезался в маршрутку. 21.by
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Под Минском ВАЗ на "лысой" летней резине вылетел на встречку и врезался в маршрутку

23.02.2017 12:42 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием «жигулей» и маршрутки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минской области.


Авария произошла 22 февраля, около 20.20, в поселке Гатово Минского района. 31-летний водитель ВАЗа на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «жигулей» получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадала 47-летняя пассажирка маршрутки, но госпитализация ей не потребовалась.














— Водитель ВАЗа не имел права управления транспортными средствами (никогда не получал), а также не был пристегнут ремнем безопасности. На задней оси «жигулей» были установлены летние шины с изношенным рисунком протектора, — отметили в ГАИ.

 
 
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