Футбольный клуб «Крумкачы» запускает продажу абонементов на свои домашние матчи в Высшей лиге чемпионата Беларуси 2017 года. Билетным оператором клуба в этом сезоне будет популярный портал bycard.by .

Болельщики получат возможность выбора одного из трех типов абонементов:

белый Albus (белый ворон)

красный Varius (пегий ворон)

черный Coraz (черный ворон)





Они будут отличаться наполнением. Каждый абонемент выполнен в виде карточки с оригинальным дизайном и будет предоставляться в красивой коробке, в которой, кроме самой карточки, будут лежать календарь игр на сезон, наклейки и другие приятные сюрпризы. Кроме этого планируется, что болельщики получат возможность принимать участие в жизни клуба в течение всего сезона.

Стоимость билетов на 15 домашних матчей начинается от 18 рублей. При этом сразу для бронирования места необходимо будет внести только 30% от стоимости, а разницу можно будет доплатить при получении. Отдел маркетинга клуба постарался учесть интересы всех категорий болельщиков и предоставить доступные варианты. Так, студенты смогут получить скидку 25%, а школьники 50%. Предусмотрены семейный и корпоративный пакеты.

— Мы хотим не просто продавать места на стадионе, а превратить 15 наших домашних матчей в 15 праздничных дней в жизни наших болельщиков! Уже сейчас планируем, какие активности будем проводить, чтобы людям было интересно и весело проводить время на стадионе. Ведь футбол — это праздник, мы сами живем этой философией и заражаем ей остальных, — сказал председатель клуба «Крумкачы» Денис Шунто.

Выбрать и купить абонемент уже можно на сайте by.card.by .

В 2016 году «Крумкачы» заняли второе место в Минске по посещаемости, совсем немного уступив минскому «Динамо». Домашние матчи «вороны» планируют, как и прежде проводить на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского 127к3. Футбольный сезон в Беларуси стартует 1 апреля.