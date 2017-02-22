﻿ "Крумкачы" начали продажу абонементов на новый сезон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Крумкачы" начали продажу абонементов на новый сезон

23.02.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футбольный клуб «Крумкачы» запускает продажу абонементов на свои домашние матчи в Высшей лиге чемпионата Беларуси 2017 года. Билетным оператором клуба в этом сезоне будет популярный портал bycard.by.

Болельщики получат возможность выбора одного из трех типов абонементов:

белый Albus (белый ворон)

красный Varius (пегий ворон)

черный Coraz (черный ворон)


Они будут отличаться наполнением. Каждый абонемент выполнен в виде карточки с оригинальным дизайном и будет предоставляться в красивой коробке, в которой, кроме самой карточки, будут лежать календарь игр на сезон, наклейки и другие приятные сюрпризы. Кроме этого планируется, что болельщики получат возможность принимать участие в жизни клуба в течение всего сезона.

Стоимость билетов на 15 домашних матчей начинается от 18 рублей. При этом сразу для бронирования места необходимо будет внести только 30% от стоимости, а разницу можно будет доплатить при получении. Отдел маркетинга клуба постарался учесть интересы всех категорий болельщиков и предоставить доступные варианты. Так, студенты смогут получить скидку 25%, а школьники 50%. Предусмотрены семейный и корпоративный пакеты.

— Мы хотим не просто продавать места на стадионе, а превратить 15 наших домашних матчей в 15 праздничных дней в жизни наших болельщиков! Уже сейчас планируем, какие активности будем проводить, чтобы людям было интересно и весело проводить время на стадионе. Ведь футбол — это праздник, мы сами живем этой философией и заражаем ей остальных, — сказал председатель клуба «Крумкачы» Денис Шунто.

Выбрать и купить абонемент уже можно на сайте by.card.by.

В 2016 году «Крумкачы» заняли второе место в Минске по посещаемости, совсем немного уступив минскому «Динамо». Домашние матчи «вороны» планируют, как и прежде проводить на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского 127к3. Футбольный сезон в Беларуси стартует 1 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб "Крумкачы" запускает продажу абонементов на свои домашние матчи в Высшей лиге чемпионата Беларуси 2017 года. Билетным оператором клуба в этом сезоне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Странный праздник - День защитника Отечества. Может, переименуем его?": мужское мнение о мужском дне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика