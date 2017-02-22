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Наводнение в Калифорнии: река Койот-Крик вышла из берегов

23.02.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры затопленных домов, улиц, автомобилей.

Всего власти предписали эвакуацию для 14 тысяч человек, еще для 22 тысяч жителей близ реки Койот-Крик действует предупреждение о наводнении, но без обязательной эвакуации.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в районе Сан-Хосе могут возобновиться.

Город Сан-Хосе находится в самом сердце Силиконовой долины и у многих ассоциируется с громкими интернет-стартапами.

 
 
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Власти третьего по величине города американского штата Калифорния распорядились эвакуировать тысячи жителей отдельных районов, а также рекомендовали тем, кому...

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