Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры затопленных домов, улиц, автомобилей.

Всего власти предписали эвакуацию для 14 тысяч человек, еще для 22 тысяч жителей близ реки Койот-Крик действует предупреждение о наводнении, но без обязательной эвакуации.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в районе Сан-Хосе могут возобновиться.

Город Сан-Хосе находится в самом сердце Силиконовой долины и у многих ассоциируется с громкими интернет-стартапами.