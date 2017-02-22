Жильцы дома № 6 по Калининградскому переулку пять лет судились с застройщиком «Арэса-Сервис». Застройщик продал техэтаж под котельной в их доме ипэшнику, и товарищество собственников потеряло возможность проверять техническое состояние труб, ведущих от котельной. Очередной суд жильцы выиграли, но не считают это окончательной победой. Адвокаты застройщика планируют подавать апелляцию.



Дом № 6 по Калининградскому переулку

Заседания проходили всю прошлую неделю. В итоге суд Первомайского района принял решение в пользу жильцов дома и удовлетворил их иск.

— В иске было несколько требований: признать недействительными государственную регистрацию прав собственности за «Арэсой-Сервис» на техпомещение, сделку купли-продажи его и госрегистрацию техпомещения в собственность предпринимателя. Все требования иска суд удовлетворил. То есть помещение, когда решение суда вступит в силу, снова будет принадлежать товариществу, — говорят члены товарищества собственников. — Но мы знаем, что адвокаты ответчиков готовят апелляцию в Минский городской суд. Нам остается только надеяться, что решение суда Первомайского района не отменят.



Техпомещение, за которое жильцы судились пять лет, находится за этой дверью

Напомним, многоэтажку возле улицы Сурганова «Арэса-Сервис» сдала еще в 2001 году. В доме своя газовая котельная с бойлерами и баллонами весом более трех тонн каждый. От котельной жилой этаж отделяет техпомещение — чердак, который через год после сдачи дома застройщик оформил на себя, а спустя шесть лет продал предпринимателю. Позже новый владелец перевел помещение в жилое. Члены товарищества собственников узнали обо всем только спустя много лет и подали на застройщика в суд. Первый суд они выиграли, но ответчики — застройщик и новый владелец помещения — подали апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда, а оттуда снова вернулось в суд Первомайского района. Заседания длились пять лет.