|
Жильцы дома, судившиеся с застройщиком за чердак, выиграли суд
Жильцы
Заседания проходили всю прошлую неделю. В итоге суд Первомайского района принял решение в пользу жильцов дома и удовлетворил их иск.
— В иске было несколько требований: признать недействительными государственную регистрацию прав собственности за «Арэсой-Сервис» на техпомещение, сделку купли-продажи его и госрегистрацию техпомещения в собственность предпринимателя. Все требования иска суд удовлетворил. То есть помещение, когда решение суда вступит в силу, снова будет принадлежать товариществу, — говорят члены товарищества собственников. — Но мы знаем, что адвокаты ответчиков готовят апелляцию в Минский городской суд. Нам остается только надеяться, что решение суда Первомайского района не отменят.
Напомним, многоэтажку возле улицы Сурганова «Арэса-Сервис» сдала еще в 2001 году. В доме своя газовая котельная с бойлерами и баллонами весом более трех тонн каждый. От котельной жилой этаж отделяет техпомещение — чердак, который через год после сдачи дома застройщик оформил на себя, а спустя шесть лет продал предпринимателю. Позже новый владелец перевел помещение в жилое. Члены товарищества собственников узнали обо всем только спустя много лет и подали на застройщика в суд. Первый суд они выиграли, но ответчики — застройщик и новый владелец помещения — подали апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда, а оттуда снова вернулось в суд Первомайского района. Заседания длились пять лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но ответчики - застройщик и новый владелец помещения - готовят апелляцию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии