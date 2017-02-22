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Пять мест в Минске, где на Масленицу угостят блинами бесплатно
В ближайшие выходные в Минске будут печь блины и жечь чучела. AFISHA.TUT.BY решила позаботиться о ваших кошельках и нашла пять мероприятий, где кормят блинами бесплатно.
Городская ярмарка «Минская Масленица»
В центре масленичной ярмарки — творческий проект «Блинчики на Масленку!», который, возможно, поразит вас улитками с сырным муссом и форелью, гурьевскими блинами, шоколадным блинным тортом и другими необычными угощениями. Если хотите попробовать кулинарные шедевры, послушать фольклор и поучаствовать в рекламных акциях — вам сюда.
«Веселая масленица»
Говорящие динозавры, конкурсы и народные обряды ожидают самых маленьких гостей тематического парка развлечений «ДИНОЗАВРиЯ». Ваш ребенок сможет спеть, посмотреть неоновое шоу, съесть блинчик и встретить весну, зажигая на дискотеке. Словом, по-настоящему оторваться.
«Эх, Масленица!»
Гвоздем программы обещают стать народные ансамбли: «Гуляй, Бульбаш!» и «Славянский настрой», которые обеспечат вам праздничное настроение. А дальше участвуйте во всех конкурсах подряд: меряйтесь силой в перетягивании каната, боритесь за призы на «ледяном столбе» и попробуйте угостить свою половинку блинчиком со сметаной с завязанными глазами. Любителям цветов можно бесконечно любоваться эксклюзивной коллекцией азалий, цветущей орхидеей и другими растениями в экзотической экспозиционной оранжерее.
«Гуляй, Масленица!»
Здесь посетителей ждут выставки-продажи, блинные угощения, призовой столб и, как всегда, традиционное сжигание чучела Масленицы. Если вдруг будете замерзать, то танцевальная площадка будет работать специально для вас.
«Широкая Масленица»
«Друзья» открывают свои двери и приглашают на фирменные блины и народные гулянья. Если будете проходить мимо, то загляните — подарки, выставка белорусских мастеров и сжигание чучела здесь обеспечены.
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AFISHA.TUT.BY решила позаботиться о ваших кошельках и нашла пять мероприятий, где кормят блинчиками бесплатно.
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