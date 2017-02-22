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Пять мест в Минске, где на Масленицу угостят блинами бесплатно

23.02.2017 13:57 — Разное | Tut.by  
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В ближайшие выходные в Минске будут печь блины и жечь чучела. AFISHA.TUT.BY решила позаботиться о ваших кошельках и нашла пять мероприятий, где кормят блинами бесплатно.

Городская ярмарка «Минская Масленица»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 февраля, с 10.00 до 20.00.

Где: площадка у Дворца Спорта (пр. Победителей, 4).

В центре масленичной ярмарки — творческий проект «Блинчики на Масленку!», который, возможно, поразит вас улитками с сырным муссом и форелью, гурьевскими блинами, шоколадным блинным тортом и другими необычными угощениями. Если хотите попробовать кулинарные шедевры, послушать фольклор и поучаствовать в рекламных акциях — вам сюда.

«Веселая масленица»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 26 февраля, 15.00.

Где: развлекательный центр «ДИНОЗАВРиЯ», (ул. Притыцкого, 29).

Говорящие динозавры, конкурсы и народные обряды ожидают самых маленьких гостей тематического парка развлечений «ДИНОЗАВРиЯ». Ваш ребенок сможет спеть, посмотреть неоновое шоу, съесть блинчик и встретить весну, зажигая на дискотеке. Словом, по-настоящему оторваться.

«Эх, Масленица!»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 февраля, с 13.00 до 17.00.

Где: Центральный ботанический сад (Сурганова, 2В).

Сколько: вход на территорию — 6 рублей.

Гвоздем программы обещают стать народные ансамбли: «Гуляй, Бульбаш!» и «Славянский настрой», которые обеспечат вам праздничное настроение. А дальше участвуйте во всех конкурсах подряд: меряйтесь силой в перетягивании каната, боритесь за призы на «ледяном столбе» и попробуйте угостить свою половинку блинчиком со сметаной с завязанными глазами. Любителям цветов можно бесконечно любоваться эксклюзивной коллекцией азалий, цветущей орхидеей и другими растениями в экзотической экспозиционной оранжерее.

«Гуляй, Масленица!»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 25 февраля, 13.00.

Где: Парк им. Челюскинцев (пр-т Независимости, 84).

Здесь посетителей ждут выставки-продажи, блинные угощения, призовой столб и, как всегда, традиционное сжигание чучела Масленицы. Если вдруг будете замерзать, то танцевальная площадка будет работать специально для вас.

«Широкая Масленица»


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 26 февраля, 13.00.

Где: ресторан-пивоварня «Друзья», (ул. Кульман, 40).

«Друзья» открывают свои двери и приглашают на фирменные блины и народные гулянья. Если будете проходить мимо, то загляните — подарки, выставка белорусских мастеров и сжигание чучела здесь обеспечены.

 
Теги: Минск
 
 
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