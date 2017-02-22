В заключительном туре группового этапа женской Евролиги «Хатай» одержал победу над французским «Бурже» — 69:51. В составе турецкого клуба лучшей была белоруска Екатерина Снытина, которая набрала 22 очка (повторение для нее рекорда сезона в турнире) и совершила 5 перехватов.



Фото: bbf.by

Несмотря на это, ее команда заняла пятое место в группе «А» и завершила борьбу, тогда как соперник с четвертого места вышел в плей-офф.

Хатай (Турция) — Бурже (Франция) — 69:51 (17:20, 16:12, 14:12, 22:7)

Екатерина Снытина — 22 + 4 под + 5 пас за 33 мин. (8 из 17 реализованных бросков, 5 из 9 — трехочковых, 3 из 3 штрафных).