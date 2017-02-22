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Новые виды деятельности и законная продажа в интернете. Минэкономики упростит жизнь ремесленникам
Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ, по мнению чиновников, упрощает условия осуществления 11 из уже имеющихся видов ремесленной деятельности, а также предоставляет право на изготовление 15 новых видов товаров. Сейчас указ находится на рассмотрении в Совете Министров. Эта информация содержится в письме Минэкономики, которое получил владелец сайта по продажам товаров белорусских ремесленников.
По новому указу в список ремесленной деятельностью включены:
Также указ вводит термин «инструмент», что упростит процесс получения безработными гражданами субсидий на приобретение инструментов, необходимых для их ремесленной деятельности. Кроме того, указ разрешает ремесленникам продавать свои товары через интернет.
Однако от некоторых предложений ремесленников чиновники Минэкономики все-таки отказались. Например, будут считаться ремесленничеством декорирование предметов мелкими декоративными элементами (бисером, бусинами, кожей и т.д.), посколько, по мнению чиновников, это является перепродажей изделий, произведенными третьими лицами; изготовление букетов из конфет, так это это может подвергать риску здоровье покупателей; изготовление изделий в технике «филиграгрань», так как использование драгоценных металлов в ремесленной деятельности запрещено. Также производство обуви и одежды, в том числе головных уборов: «одновременно предусматривается возможность осуществления данных видов деятельности физическими лицами без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей с уплатой единого налога».
Сами ремесленники противоречиво отннеслись к новому документы, называя его одновременно прогрессивным и «уже устаревшим».
— Прогрессивность нового указа заключается в том, что ремесленникам разрешили рекламировать и продавать свои товары в интернете. МАРТ поддержал эту инициативу, — говорит владелец сайта по продажам товаров белорусских ремесленников Валерий Колдачев. — Однако в указе оставили закрытый перечень изделий ручной работы, хоть теперь они и могут изготавливаться из любых материалов, кроме запрещенных законом, и в любой технике — это плюс. Например, в этот перечень не включены монетницы, которые после появления монет стали очень популярны. Или подтяжки — почему ремень считается товаром ремесленников, а подтяжки — нет? Этот перечень придется постоянно дополнять, так как новые виды появляются каждый день — мы за ним не угонимся.
Кстати, ранее планировалось предоставить с 2017 года местным органами власти право
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Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ, по словам чиновников, упрощает условия...
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