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Гидромет: в воздухе в Беларуси нет радиоактивного йода-131
23.02.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Следов нахождения в воздухе в Беларуси радиоактивного изотопа йода-131 не обнаружено, сообщил в четверг Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Информация о выявлении в атмосфере Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии и Польши опасного элемента начала поступать во вторник 21 февраля – содержание в воздухе йода-131 было обнаружено рядом метеостанций.
"По состоянию на 09:00 23 февраля на территории Беларуси наличия изотопов йода в атмосферном воздухе не зафиксировано", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что со среды 22 февраля все расположенные в Беларуси пункты наблюдения радиоактивных аэрозолей были переведены на ежедневный режим работы.
Специалисты заверили, что в настоящее время радиационный фон в республике остается стабильным и постоянно контролируется.
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Специалисты заверили, что в настоящее время радиационный фон в республике остается стабильным и постоянно контролируется.
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