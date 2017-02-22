﻿ Гидромет: в воздухе в Беларуси нет радиоактивного йода-131. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гидромет: в воздухе в Беларуси нет радиоактивного йода-131

23.02.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Следов нахождения в воздухе в Беларуси радиоактивного изотопа йода-131 не обнаружено, сообщил в четверг Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: в воздухе в Беларуси нет радиоактивного йода-131
© Фото: pixabay.com
Оранжевый уровень опасности из-за погоды продлен до 24 февраля

Информация о выявлении в атмосфере Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии и Польши опасного элемента начала поступать во вторник 21 февраля – содержание в воздухе йода-131 было обнаружено рядом метеостанций. 

"По состоянию на 09:00 23 февраля на территории Беларуси наличия изотопов йода в атмосферном воздухе не зафиксировано", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что со среды 22 февраля все расположенные в Беларуси пункты наблюдения радиоактивных аэрозолей были переведены на ежедневный режим работы.

Специалисты заверили, что в настоящее время радиационный фон в республике остается стабильным и постоянно контролируется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты заверили, что в настоящее время радиационный фон в республике остается стабильным и постоянно контролируется.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новые виды деятельности и законная продажа в интернете. Минэкономики упростит жизнь ремесленникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика