МИНСК, 23 фев – Sputnik. Следов нахождения в воздухе в Беларуси радиоактивного изотопа йода-131 не обнаружено, сообщил в четверг Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Информация о выявлении в атмосфере Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии и Польши опасного элемента начала поступать во вторник 21 февраля – содержание в воздухе йода-131 было обнаружено рядом метеостанций.

"По состоянию на 09:00 23 февраля на территории Беларуси наличия изотопов йода в атмосферном воздухе не зафиксировано", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что со среды 22 февраля все расположенные в Беларуси пункты наблюдения радиоактивных аэрозолей были переведены на ежедневный режим работы.

Специалисты заверили, что в настоящее время радиационный фон в республике остается стабильным и постоянно контролируется.