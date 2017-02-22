﻿ В Жодино микроавтобус сбил на переходе женщину. Она в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Жодино микроавтобус сбил на переходе женщину. Она в реанимации

23.02.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Наезд произошел утром 22 февраля на улице Богуслав Поле в Жодино. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 50-летний водитель Volkswagen Transporter ехал в направлении улицы Советской и вблизи магазина «Белмаркет» совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу местную жительницу, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП 53-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел утром 22 февраля на улице Богуслав Поле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гидромет: в воздухе в Беларуси нет радиоактивного йода-131
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика