Наезд произошел утром 22 февраля на улице Богуслав Поле в Жодино. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 50-летний водитель Volkswagen Transporter ехал в направлении улицы Советской и вблизи магазина «Белмаркет» совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу местную жительницу, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП 53-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.