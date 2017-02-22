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В Жодино микроавтобус сбил на переходе женщину. Она в реанимации
Наезд произошел утром 22 февраля на улице Богуслав Поле в Жодино. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
— 50-летний водитель Volkswagen Transporter ехал в направлении улицы Советской и вблизи магазина «Белмаркет» совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу местную жительницу, — сказали в ГАИ.
В результате ДТП 53-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.
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Наезд произошел утром 22 февраля на улице Богуслав Поле.
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