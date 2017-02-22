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"Оплатил транспортный налог, а дорог нет". Житель Барановичей снял ролик о состоянии улиц в городе
Житель Барановичей Алексей Шугаев снял видеоролик о состоянии дорог в своем городе и выложил его на
— Владею стареньким автомобилем. Имею не большой доход. Собрал денег и оплатил налог на дороги и прошел техосмотр. Я честный гражданин, я выполнил свое обязательство, — написал Алексей у себя в facebook. — Ямы, которые появляются на дорогах, заставляют постоянно ремонтировать подвеску. Шины, которые стоят денег, постоянно подвержены повреждениям. Едешь, и не знаешь, куда маневр делать. Улица Притыцкого — жесть, улица Брестская от Притыцкого до кольца — жесть… Только не надо, про зиму рассказывать сказки. Где качество работ? Что аномального вредит Полесскому мосту…
Недавно чиновник «Минскоблдорстроя» предложил изменить систему уплаты дорожного сбора. Наши читатели на форуме активно поддержали высказанную идею, однако внятного комментария от других служб мы пока не получили.
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Так горожанин попытался привлечь внимание властей к тому, что дороги в Барановичах находятся в ужасающем состоянии.
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