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МИД Беларуси: мы принимаем жителей ДНР и ЛНР без всяких документов

23.02.2017 14:18 — Разное | Ежедневник  
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МИД Беларуси: мы принимаем жителей ДНР и ЛНР без всяких документов

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что уже с 2014 года принимает жителей непризнанных ДНР и ЛНР без всяких документов и ситуация с их паспортами на эту практику никак не повлияла.

"У нас все решения на сей счет, относительно пребывания граждан Украины на территории Беларуси, уже приняты. Тяжелая гуманитарная ситуация жителей Донецкой и Луганской областей Украины – это не новость. Она возникла не вчера. В Беларусь за последние годы с обеих сторон так называемой линии размежевания прибыло около 160 тыс. человек. Чтобы решить проблемы этих нечужих для нас людей, Президентом Беларуси еще в августе 2014 года, а именно 30 августа, был принят указ № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Он содержит ряд норм, которые позволили нам реально помочь нашим украинским соседям и друзьям и, замечу, избежать при этом каких-то серьезных, резонансных проблем. И слава Богу", - заявил на состоявшемся брифинге пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, указом президента граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей Украины, освобождены от предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси. Эта норма применяется в случае отсутствия объективной возможности представить такие документы.

"Каждый случай обращения украинского гражданина за помощью изучается компетентными службами индивидуально. К каждому применяется реально индивидуальный подход. Случается, что на руках, например, только водительские права или вовсе все документы утрачены.

Механизм эффективно работает с августа 2014 года. Без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций, наших украинских, российских, других зарубежных партнеров. Менять что-либо сейчас мы необходимости пока не видим", - пояснил представитель МИД.

 
Теги: Новости
 
 
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